Kemal Özdeş'den istifa sinyali!

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.Özdeş, geçen hafta Galatasaray maçını kaybetmelerine rağmen camiada oyucuların mücadelesinin takdir edildiğini ayrıca hafta içinde de çok güzel bir enerji oluştuğunu anımsatarak, "Bugün beklentimiz yüksekti. Belki oyuna çok kötü başlamadık. İlk bölümde kalemize gelen bir topla 1-0 geriye düşük. Buna hemen karşılık verdik. Tam oyunu oturttuk derken bu kez rakibimiz 10 kişi kaldı. Rakip devre sonuna kadar kapalı bir savunma yaptı biz de onu aşabilmek için çaba sarf ettik ama çok sıkıştırdık oyunu ve doğru bir oyun oynamadık." diye konuştu."Alanyaspor maçında da son 35 dakika kapalı savunmaya hücum ettik, orada da çok etkili ve üretken olamadık. Belki çok çabuk bir gol rakibi açıp bizi daha etkili kılabilecek geniş alanlar bırakabilirdi. Direkten dönen bir top var ama yine de daha fazla pozisyon olmalıydı, ön tarafta daha iştah olmamıydı. Antalya'nın doğru ve iyi savunması bizim de yanlış tercihlerimiz oldu ve son dakika yediğimiz golle kaybettik. Bundan dolayı çok üzgünüm.""Düşünüyorum buradan nasıl çıkarız. Kendi penceremden bir değerlendirme yapmak durumundayım. Yönetimle bir araya geleceğim. Herhangi bir şey söylemiyorum. Oyuncularımıza da benzer şeyler söyledim. Bu takım iyi bir takım, bu şehir güçlü bir şehir, güçlü bir camia buradan ancak birlik ve beraberlikle çıkılabilir. Sonu ne olur onu bilmiyorum ama kendi adıma söylüyorum, takımım başarılı olacaksa tereddüt dahi etmem hiçbir beklentim dahi olmadan akşam olmadan buradan ayrılırım, böyle planlıyorum. Şimdi hem yönetimle hem takımla oturup bir değerlendirme yapacağız. Süper Lig'e çok güç çıkıldığını biliyorum. Lütfen vazgeçmesinler bu takımdan, onların enerjisi bu takımı kaldıracak buradan. Umuyorum bu yarayı, çöküntüyü tamir edip bu dip yapma halinden takımım çıkacaktır, bunun için de ne gerekiyorsa yapılacaktır."