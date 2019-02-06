Airaat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe'de teknik direktör Kemal Özdeş, maç sonrası basına açıklamalarda bulnudu.Özdeş, ligin ikinci yarısının ilk maçını yine aynı statta oynadıklarını hatırlattı.Kupa maçında gol atmanın önemli olduğunu ancak karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldıklarını belirten Özdeş, şunları kaydetti:"Lig maçına göre değişik kadrolarla maça çıktı. Takımım son ana kadar oldukça iyi mücadele verdi. Bu bizim için önemliydi. Yarı finale kalmak için mücadele edeceğiz ve kendi sahamızda 2 gol atmamız gerekiyor. Bunu yapacak kalitemiz var. Yarı final hedefimiz devam ediyor. Kimin yarı finale kalacağı İzmir'de belli olacak."