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Kemal Özdeş: "Kimin yarı finale kalacağı İzmir'de belli olacak"

Airaat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe'de teknik direktör Kemal Özdeş, maç sonrası basına açıklamalarda bulnudu.

Kaynak: AA
Kemal Özdeş: 'Kimin yarı finale kalacağı İzmir'de belli olacak'
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06 Şubat 2019 21:53
Airaat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe'de teknik direktör Kemal Özdeş, maç sonrası basına açıklamalarda bulnudu.

Özdeş, ligin ikinci yarısının ilk maçını yine aynı statta oynadıklarını hatırlattı.

Kupa maçında gol atmanın önemli olduğunu ancak karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldıklarını belirten Özdeş, şunları kaydetti:

"Lig maçına göre değişik kadrolarla maça çıktı. Takımım son ana kadar oldukça iyi mücadele verdi. Bu bizim için önemliydi. Yarı finale kalmak için mücadele edeceğiz ve kendi sahamızda 2 gol atmamız gerekiyor. Bunu yapacak kalitemiz var. Yarı final hedefimiz devam ediyor. Kimin yarı finale kalacağı İzmir'de belli olacak."

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