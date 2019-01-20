Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 3-2 mağlup olan Göztepe taraftarını üzdü.Eksik kadroyla sahaya çıkan rakibi karşısında 2 kez geriye düşmesine rağmen beraberliği yakalayan sarı-kırmızılılar, kalesini gole kapatamadı.İkinci devreye puansız başlayan İzmir ekibi ligdeki 10'uncu yenilgisini alarak üst sıralara tırmanma şansını tepti. Göztepe'nin ara dönemdeki tek transferi olan Serdar Gürler ise son 12 dakikada oyuna girip ilk kez siftah yaptı. İzmir temsilcisinin başında ilk yenilgisini alan teknik direktör Kemal Özdeş, iyi futbol oynadıklarını dile getirdi. Henüz 25'inci saniyede kalelerinde golü gördüklerini anlatan deneyimli çalıştırıcı, "Maç başlar başlamaz yenik duruma düştük. Daha sonra toparlandık ve beraberliği sağladık. Ancak ikinci yarıda penaltıdan bir gol daha yedik ve üretken olamadık" dedi.Rakibin başarılı bir savunma yaptığına dikkat çeken Kemal Özdeş, "Rakip yarı alanında gözüksek de Yeni Malatyaspor defansta çok ciddi bir mücadele verdi.Biz de üretemeyince mağlup olduk" şeklinde konuştu. Yardımcı Hakem Uygulaması (VAR) sonucu Yeni Malatyaspor lehine verilen penaltıyı değerlendiren Özdeş şu şekilde konuştu:"Hakem ikinci yarıda penaltı kararı verdiği pozisyonda kenara geldiğinde ona, 'İlk yarı daha fazla süre kulaklığı dinlemene rağmen gidip bakmadın' dedim. Daha sonra baktı ama öyle bir açı var ki o itişmenin, karmaşanın içerisinde Murat da Alpaslan da birbirlerini tutuyorlar, son anda kendini bırakan kazanıyor. Orta çizgiye yürürken taç göstereceğini sanıyordum, birden penaltı gösterdi. Bunu anlamlandıramadım. Böyle pozisyonları ekrandan da çözemiyorsak problem var. Göztepe'ye şu ana kadar 18 haftada hiç penaltı verilmedi. Neticede kötü başladık. Artık Galatasaray maçına odaklanacağız."