Kemal Özdeş: ''Gole sevinirken gol yedik''

Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, son dakikalardaki golle yenildikleri için üzüldüklerini söyledi.Maçtan önce her iki takımın da puanlarının eşit olduğunu, yenen takımın üst sıralara tırmanabileceği bir karşılaşmaya çıktıklarını aktaran Özdeş, "Kazanan takım 7'nci sıradaki takımla arasındaki puan farkını 3'e düşürecek ve bir adım daha yukarıya yaklaşacaktı. Bugün bunu rakibimiz elde etti. İlk golü yiyene kadarki periyotta istediğimiz oyun gerçekleşti. Kayserispor en etkili olduğu bir yerden bize karşı golü buldu. İlk yarının son bölümlerinde daha doğru oynamaya başladık. Birkaç pozisyon bulduk ama 1-0 geride içeriye girdik." diye konuştu.Özdeş, ikinci yarı için de şu değerlendirmeyi yaptı:"Lumor'un bir sakatlığı vardı, oyunun şekli değişeceği için ikinci yarıya başlarken iki oyuncu değişikliği yaptık. İkinci yarıda yine Kayseri takımı topu bize verdi ama ilk yarıdan farklı olarak biz daha geniş alanda hücum etmek zorunda kaldık ve topu da iyi kullanamadık. Son hamle olarak iki forvete döndük ve 75'inci dakikadan sonra baskı kurmaya başladık. Serbest atışlar, kornerlerle pozisyon bulmaya çalıştık. Bu kornerlerden birinde de kendi kalelerine attıkları golle eşitliği yakaladık. Tam rakibimizi şoke edecekken, bunun için belli bir süre varken golü kalemizde görmek üzücü oldu. Aslında ne olursa olsun oyunun içinde kalmak lazım. Gole sevinirken kalemizde mağlubiyet golünü gördük. Önümüzdeki hafta tekrar çıkış yakalayacağız, diye düşünüyorum. Sahamızda daha iyi performans sergiliyoruz. Bulunduğumuz sıraya ve puanımıza bakmaksızın bu mücadeleyi sürdüreceğiz ve kazanarak tekrar bir çıkış yapmanın peşinde olacağız."