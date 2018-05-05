  •  
    Telles ve Aboubakar, Portekiz'de şampiyon!
  •  
    FLAŞ: Futbol dünyasını sarsan şok haber geldi!
  •  
    İtalyan yıldız açıkladı; "G.Saray'ı seviyorum..."
  •  
    "Buradan şampiyonluğu sadece F.Bahçe verir..."
  •  
    "Ben olsam artık asla GÜNEŞ ile çalışmam..."

Kemal Özdeş: ''Gol attıkça bozulduk''

Kasımpaşa teknik direktörü Kemal Özdeş, 5-2 yendikleri Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Kemal Özdeş: ''Gol attıkça bozulduk''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Mayıs 2018 21:37
Süper Lig'de Trabzonspor'u deplasmanda 5-2 yenen Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş, farklı galibiyeti ardından konuştu.

''BÖYLE BİR SKOR BEKLEMİYORDUM''

Karşılaşmayı değerlendiren tecrübeli teknik direktör, ''Bu maçtan önce böyle farklı bir skor beklemiyordum. Maça iyi başlayan taraftık, golü de bulduk. Her gol attığımızda bizim oyunumuz bozulmaya başladı. Trabzonspor'da çok gol pozisyonuna girdi. İkinci yarıda daha çok topa sahip olmak istedik. Top bir o kalede, bir bu kalede oyun anlayışının Trabzonspor'a daha çok yarayacağını oyuncularıma söyledim. Blokları daha sağlam tuttuk, daha sağlam oynadık. Oyunu, ritmi oturttuk. Bu da rakibimizi strese soktu. İstediğimizi aldık.'' dedi.

''İLK 5 HEDEFİ ZOR GÖZÜKÜYOR''

İlk 5 hedeflerinin çok zor olduğunu belirten Kemal Özdeş, ''Trabzonspor çok iyi bir takım. 43 puan yaptık. İki yenilgi, ilk 5 hedeften bizi uzaklaştırmıştı. Matematiksel olarak bitmedi ama ilk 5 çok zor gözüküyor. Gelişmekte olan bir takımız. Gelecek yıl, iskeleti daha sağlam bir takım olacak. Daha az oyuncuya ihtiyacımız olacak. 3 puan aldığımız için mutluyum, Trabzonspor'a da başarılar.'' şeklinde konuştu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için