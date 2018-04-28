Kemal Özdeş: 'Bu ülkede kazanmak için her şey mübah'

Teknik Direktörü'ye 4-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.Hücum oyuncularına tepki gösteren Özdeş, "Oyun içerisinde ön oyuncularımın tercihlerini sorguladım biraz. Fenerbahçe'yi kutluyorum, kim hak edecekse sezon sonunda o şampiyon olsun." dedi.Şener'in attığı 2. gol öncesinde yerde bir oyuncuları olmasına da değinen teknik adam, "Şener kardeşimi dinledim. Top farklı yerde olsa, farklı davranırdım, inşallah eleştirmezler dedi. Kimse eleştirmez ama taca atsa topu, onu herkes konuşurdu. Fenerbahçe takımı 64. dakikadan sonra bu maçı çevirecek kaliteye sahip. Ben de gittim maçın 4. hakemine 'yerde oyuncu yatıyor oyunu niye durdurmadın' diye. 'Burada oyun mu durur' dedi. Futbolun bir etiği var. Bu etiksizlik diye söylemiyorum, gelişmiş Avrupa ve Dünya futbol ülkelerinin tamamında o top böyle kullanılmazdı. Bu ülkede kazanmak içi her şey mübah olunca, böyle oluyor. Böyle nüansları kaçırıyoruz. Daha çok kat edeceğimiz mesafe var. oyunun etiğine uygun davranmak hepimizin görevi. Ben ne yaparım bilmiyorum ama Şener orada taca atsa, büyük fark yaratırdı. 4-1 hatırlanmazdı ama Şener'in bu yaptığı hatırlanırdı." ifadelerini kullandı.