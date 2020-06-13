Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Beşiktaş'a destek!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş'ın destek kampanyasına katıldığını açıkladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Beşiktaş'a destek!
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13 Haziran 2020 19:28
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Kulübünün "Bırakmam Seni" kampanyasına bağışta bulundu. 

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Beşiktaş kulübünün ekonomik bağımsızlığını kazanmasını amaçlayan kampanyaya bağış yaptığını duyurdu. 

Bağış yaptığına ilişkin fotoğrafını paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir Fenerbahçe taraftarı olarak asla 'BırakmamSeni' var ol Beşiktaş." ifadesini kullandı. 



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