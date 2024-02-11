Kemal Kılıç: ''Önümüzdeki maçlar için umut verdi''

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Tuzlaspor'u 2-1 yenen Adanaspor'da teknik direktör Kemal Kılıç, aldıkları 3 puandan dolayı mutlu olduklarını belirtti.



Kılıç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çıkışa geçen takımlardan olmak istediklerini söyledi.



Müsabakanın ikinci yarısına iyi başladıklarını dile getiren Kılıç, "Hem kazanıp hem oyunu düzeltmek ayrı bir mutluluk. Önümüzdeki maçlar için umut veren uygulamalar oldu. Oyuncularımızın hepsini kutluyorum." diye konuştu.



