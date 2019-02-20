Kemal Kılıç: 'Olumsuz durumdan hızla uzaklaşmamız gerekiyor'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Kemal Kılıç, ligde bulundukları durumdan kurtulmaları gerektiğini söyledi.Kılıç, Giresunspor tesislerindeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bu hafta oynayacakları Altay maçını kazanmaktan başka bir düşünceye sahip olmadıklarını belirtti.Afjet Afyonspor deplasmanında inanılmaz hatalar yaptıklarını vurgulayan Kılıç, bu maçta alınan yenilginin bundan sonra daha çok çalışmaları gerektiğinin göstergesi olduğunu ifade etti.Kılıç, Giresunspor olarak zorlu bir sürece girdiklerine işaret ederek, "Oyuncularımızla toplantıda neler yapmamız gerektiğini ve acı gerçekleri konuştuk. Evet, kabullenmesi güç bir şey ama bu kadar kaliteli bir takımın bu yerlerde olması kendi adımıza hem ayıp hem de üzüntü verici bir durum." diye konuştu.Oyunda ve gol pozisyonuna girmede iyi istatistiklere sahip olduklarını ifade eden Kılıç, bunları yeterli görmediğini belirterek şunları söyledi:"Dolayısıyla kanımızı, canımızı her şeyimizi ortaya koyup bu olumsuz durumdan hızla uzaklaşmamız gerekiyor. Tabii iki maç kaybedenin nerelere geleceği belli ve kazananın da aynı şekilde. Allah göstermesin, şehrimize en ufak bir korku yaşatmadan bu olumsuzluğun içerisinde çıkacağız."Öte yandan, yeşil-beyazlı ekip 24 Şubat Pazar günü sahasında oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.Giresunspor, Spor Toto 1. Lig'de 22 puanla 15. sırada bulunuyor.