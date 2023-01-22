Kemal Kılıç: 'Daha dikkatli savunma yapmalıydık'

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'la 2-2 berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Kemal Kılıç, "Son dakika golü yememek için daha dikkatli savunma yapmalıydık. Üzgünüz." dedi.



Kılıç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 2 puan kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.



Hafta içi maça çok iyi hazırlandıklarını belirten Kılıç, "Rakip oyuna iyi başladı. İlk dakikalarda daha atak oynadılar. İlk yarının son 15 dakikasında oyunun kontrolünü elimize aldık. Golü de bulduk. İkinci yarının başında skoru artırarak daha güvenli oynamaya başladık. Son bölümde de skoru korumak için oynadık ama çok basit bir hatadan kalemizde golü gördük." diye konuştu.



"Son dakika golü yememek için daha dikkatli savunma yapmalıydık." diyen Kılıç, "Üzgünüz. Daha heyecanlı, daha yüksek potansiyelli oyunlara kendimizi hazır görüyorduk. Bundan sonra haftaya Bodrumspor maçını kazanıp tekrar o ivmeyi yakalarız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.





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