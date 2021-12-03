Kemal Erdoğan: "Sergen Hoca heyecan yaşatmayı seviyor"

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kemal Erdoğan: 'Sergen Hoca heyecan yaşatmayı seviyor'
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03 Aralık 2021 12:27
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye Kupası'nın önemine dikkat çeken Erdoğan, "Türkiye Kupası çok önemli. Kazanan, UEFA'ya direkt gidiyor. Beşiktaş ve diğer takımlar için çok önem arz ediyor." dedi.

Ligde oynanacak olan Kasımpaşa maçı için konuşan Kemal Erdoğan, "Kazanmak için gidiyoruz, iyi hazırlandık. Sinerjiyi daha iyi yakalayacağımızı düşünüyorum. İyi bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Sergen Yalçın ile yapılan toplantı hakkında da değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Biz yolumuzu hiç ayırmadık. Devam etme kararı değil, zaten birlikteydik. Sergen Hocamız çok iyi bir Beşiktaşlı. Alınan sonuçlara biz de üzülüyoruz, kendisi de üzülüyor. Çözüm bulmaya çalışıyorum dedi, anlattı. Bir şeyi başaracaksak birlikte başaracağız. İlk geldiğinde 3. oldu, geçen sezon 2 kupa aldı. İyi bir kadromuz var, yapabiliriz. Sergen Hoca adrenalini seviyor, heyecan yaşatmayı seviyor. Geçen sene de bize heyecan yaşattı. Trabzonspor farkı açtı ama 3 puanlı sistemde her şey olabilir. Sezon sonunu bekleyeceğiz. Hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.


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