Kemal Danabaş: 'Ali Koç'a söz vermiştim'

Cumhuriyetin 100'üncü yılında hem Avrupa hem de ING KBSL Nilay Aydoğan Sezonu şampiyonluğuna ulaşarak tarihi bir başarıya imza atan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı idari kadrosu basın mensuplarıyla bir araya geldi. Fenerbahçe Kulübü Kadın Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş ve Genel Menajer Arzu Özyiğit'in katıldığı organizasyon 1907 Fenerbahçe Derneği'nde gerçekleşti.



Dünyanın en büyük spor kulübünün Fenerbahçe olduğunu dile getiren Kemal Danabaş, "Bu sadece bir söylem değil. Fenerbahçe sporun her dalında zirveye oynayan bir kulüp. Biz de Fenerbahçe bayrağını zirvede dalgalandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" dedi.



"BAŞKANIMIZA EUROLEAGUE KUPASINI GETİRECEĞİMİZİN SÖZÜNÜ VERMİŞTİM"



Fenerbahçe'nin Avrupa kadın basketbolunda her zaman 1 numara olduğunu vurgulayan Danabaş, "Geçen sene içinde aynı grupta oynarken farklı skorla güle oynayacağımız rakibe finalde kaybettik. Finali kaybettiğimiz ertesi gün kulübe gittiğimde başkanımız Ali Koç'a 'Biz her şeyi yapacağız. EuroLeague kupasını müzemize getireceğiz' sözünü vermiştim. Ben başkanımıza sezon başında transferleri yaptığımızda 'Biz öyle bir kadro kurduk ki bu kadro Avrupa şampiyonu olacak' dedim. Ben inanıyordum, çünkü müthiş bir organizasyonumuz var. Hocamız son derece ciddi, işine konsantre, tamamen sahaya odaklanmış. Final maçından önce Breanna Stewart'in menajeriyle konuşurken, 'Rahat olun, tek başına alır maçı' dedi. Final maçında Stewart sahneye çıktı, 12 dakikada 24 sayı attı" ifadelerini kullandı.



Sarı-lacivertli taraftarlara da teşekkür eden Danabaş, "Avrupa'nın dört bir yanından taraftarlarımız geldi, takımı otelden meşalelerle uğurladı. Oyuncularımız çok etkilendi" diye konuştu.



"BÜTÜN MAJÖR OYUNCULARIMIZI KADRODA TUTACAĞIZ"



Kadroyu korumaya çalışacaklarını kaydeden Kemal Danabaş, "Bütün majör oyuncuları kadroda tutacağız. Bütün Avrupa oyuncularımızın peşinde, ancak kadromuzu korumak için çaba göstereceğiz. Kadınlarda da 2'nci kez EuroLeague kupasını kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



ARZU ÖZYİGİT: BU SENE İŞİMİZİ ŞANSA BIRAKMAMAK ÜZERE KURDUK TAKIMI



Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Arzu Özyiğit, sene başında bütçelerinin içinde kalarak kadro yapılanmasını ona göre yaptıklarını kaydetti. Özyiğit, "Elimizdeki kaliteli oyuncuları tuttuk, yerli oyuncularımız zaten iyiydi. Mükemmel bir takım kurduk. Bu sene EuroLeague şampiyonluğu için işimizi şansa bırakmamak üzere kurduk takımı. Bu sene takım olarak çok büyük bir uyum içerisinde çalıştık. Dünyanın en büyük oyuncuları olmalarına rağmen egoları yüksek değildi. Bu sene takım olabildik. Hocamız Marina Maljkovic de çok disiplinli, ciddi bir hoca. O kadar çok idman yaptık ki final maçı 8 maç üzerinden oynansaydı sporcularımızın 8 maçı da kazanacak kondisyonları vardı" dedi.



"ÇOK ACI ÇEKTİK, ÜZÜLDÜK ANCAK EUROLEAGUE ŞAMPİYONLUĞU CUMHURİYETİN 100'ÜNCÜ YILINA KISMETMİŞ



Arzu Özyiğit, geçtiğimiz yıllarda EuroLeague mücadelesinde çok acı çekip üzüldüklerini dile getirerek, "Ancak EuroLeague şampiyonluğunda kısmet Cumhuriyetin 100'üncü yılınaymış. Çok anlamlı bir şampiyonluk oldu" diye konuştu.



"BU SENE TÜRKİYE LİGİ ŞAMPİYONLUĞU DAHA DEĞERLİ"



"EuroLeague şampiyonluğu hayalimizdi ancak bu sene elde ettiğimiz Türkiye ligi şampiyonluğu daha değerliydi' diyen Özyiğit, "EuroLeague şampiyonu olduktan sonra yoğun tempodan gelip, uçaktan indikten sonra ertesi gün yarı finalde Galatasaray ile oynadık, 2 gün sonra Çukurova ile cumartesi ve pazar maçlar oynadık, tarihte ilk defa böyle bir şey oldu. 12 günde 7 maç oynayarak Türkiye ligi şampiyonu olduk" ifadelerini kullandı.

