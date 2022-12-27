Kemal Aslan: 'Ferdi Kadıoğlu Lahm, Zanetti gibi oldu'

Fenerbahçe'nin Hatayspor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrası TRT Spor yorumcularından Kemal Aslan, Ferdi Kadıoğlu'yla ilgili dikkat çeken bir tespitte bulundu.



Kemal Aslan yorumunda Ferdi Kadıoğlu'nu Phillip Lahm ve Javier Zanetti'ye benzediğini belirterek,"Fenerbahçe Ferdi sayesinde 12-13 kişi gibi oynuyor. Orta saha, sol bek heryerde oyunuyor. Ayrı bir parantez açmak lazım onun için. 4 yıl önce Cocu döneminde geldi. U21'de U19'da oynadı. Orta sahada oynadı, 10 numara oynadı mutsuzdu. Şimdi yerini buldu sol bekte. Futbolunu başka bir yere taşıdı. Interli Zanetti ve Phillip Lahm tadı vermeye başladı. Dünya Kupası öncesi oynadığı oyunun benzerini oynadı Fenerbahçe." sözlerini kullandı.



Fenerbahçe'nin geçen hafta Trabzonspor karşılaşmasındaki gibi puan kayıplarının önemine dikkat çeken Kemal Aslan, "16 gol yemiş Fenerbahçe 9 tanesi Kadıköy'de. Giresun 2, Ümraniye 3, Karagümrük 4. Şu oyunı oynayan, bu performansı veren şampiyonluğun en önemli adaylarından birisi olan Fenerbahçe'nin kaybettiği bu puanları ileride arayabilir. Üst üste iki maç kaybetti Fenerbahçe liderliği bıraktı. Bu performansını 3-5 maça çıkarırsa Fenerbahçe takımı zirvenin en güçlü adaylarından biri olur" yorumunda bulundu.





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