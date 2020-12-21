Kemal Ademi yokları oynuyor

Fenerbahçe'nin transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Kemal Ademi, geldiği günden beri hiçbir varlık gösteremedi.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Kemal Ademi yokları oynuyor
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21 Aralık 2020 13:26
Transfer döneminin son gününde takıma katılan İsviçreli forvet, geldiği günden beri hiçbir varlık gösteremedi. Ademi, son olarak Gaziantep maçında 25 dakika sahada kaldı.

24 yaşındaki futbolcu, 11 kez topla buluştu, 5 pas denemesinin sadece 2'sinde isabet sağlayabildi. Bir şutu çerçeveyi takılmayan Ademi, yaptığı tek faulün ardından sarı kart gördü.

Kemal Ademi ligde 5 maçta toplam 92 dakika süre alırken henüz skor katkısında bulunamadı.





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