Kemal Ademi yokları oynuyor

Transfer döneminin son gününde takıma katılan İsviçreli forvet, geldiği günden beri hiçbir varlık gösteremedi. Ademi, son olarak Gaziantep maçında 25 dakika sahada kaldı.24 yaşındaki futbolcu, 11 kez topla buluştu, 5 pas denemesinin sadece 2'sinde isabet sağlayabildi. Bir şutu çerçeveyi takılmayan Ademi, yaptığı tek faulün ardından sarı kart gördü.Kemal Ademi ligde 5 maçta toplam 92 dakika süre alırken henüz skor katkısında bulunamadı.