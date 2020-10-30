Kemal Ademi şans bekliyor

Fenerbahçe'de forvet rekabeti tavan yaptı. Samatta, şu anda Erol Bulut'un vazgeçilmezlerinden biri.



Cisse ve Valencia ise Trabzonspor maçında attıkları gollerle ön plana çıkmayı başardı. Takıma katılan son isimlerden Ademi ise henüz istediği şansı bulamadı. İsviçreli futbolcu Trabzon maçının son 2 dakikasında ilk kez süre aldı. Geldiği günden beri rekabetten çekinmediğini söyleyen 24 yaşındaki forvet, idmandaki hırsıyla formayı ne kadar çok istediğini gösteriyor.











