Kemal Ademi resmen Karagümrük'te

Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandığını duyurdu
Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kemal Ademi, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandı. Kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kemal Ademi, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandı. Kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kemal Ademi, bu sezon sarı lacivertli forma ile 8 maçta 1 gol 1 asistle oynadı.