Kemal Ademi resmen Karagümrük'te

Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Kemal Ademi resmen Karagümrük'te
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01 Şubat 2021 10:09
Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandığını duyurdu

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kemal Ademi, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandı. Kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kemal Ademi, bu sezon sarı lacivertli forma ile 8 maçta 1 gol 1 asistle oynadı.

 


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