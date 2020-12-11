Kemal Ademi, Malatyaspor maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde golcü futbolcu Kemal Ademi bireysel saha çalışmalarına beklenenden daha erken başladı. Ademi, Malatya maçı kadrosunda olmayacak.



SAKATLARA GÜNDE ÇİFT SEANS TEDAVİ

Sakat oyuncuların çokluğu can sıkıyor. Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti'nin tedavilerine günde çift seansla devam ediliyor.



FENER, YOUTUBE'DA REKORA KOŞUYOR

Fenerbahçe youtube kanalının abone sayısı 1 milyon 722 bin 547 oldu. Aylık gelir 600 bin TL civarında.



