Kemal Ademi, Malatyaspor maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe'nin santrfor oyuncusu Kemal Ademi'den iyi haber geldi.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Kemal Ademi, Malatyaspor maçında oynayacak mı?
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11 Aralık 2020 09:05
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde golcü futbolcu Kemal Ademi bireysel saha çalışmalarına beklenenden daha erken başladı. Ademi, Malatya maçı kadrosunda olmayacak.

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