Süper Lig ekiplerinden HES Kablo Kayserispor'da yeni teknik direktörün belli olması ile birlikte transfer çalışmaları da başladı.



Ara transfer sezonuna damga vuracak transfer dedikodusu ise HES Kablo Kayserispor için yapılıyor.



Kayseri Haber'den Şevket Tekin'in haberine göre; sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Kemal Ademi ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı. HES Kablo Kayserispor, transfer tahtasını açtırdıktan hemen sonra bu transferi açıklayacak.



Sezonun ilk yarısında hücum hattındaki etkisizliği ile dikkat çeken Kayserispor, Kemal Ademi ile hücum hattındaki sorunu sezon sonuna kadar çözeceğine inanıyor.



24 yaşındaki Kemal Ademi, 2020-2021 sezonu başında Basel'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Tarzı ile Zlatan İbrahimovic'e benzetilen Ademi'nin ligde yeteri kadar forma şansı bulamadığı için kiranlanmasına karar verildiği de kulislerde konuşulan iddialar arasında yer alıyor.



