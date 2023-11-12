Kelly Oubre korkuttu: Trafik kazası geçirdi

NBA ekiplerinden Philadelphia 76ers'ta forma giyen Kelly Oubre, trafik kazası geçirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kelly Oubre korkuttu: Trafik kazası geçirdi
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12 Kasım 2023 15:16
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Philadelphia 76ers'ta forma giyen Kelly Oubre, trafik kazası geçirdi.

Sixers'tan yapılan açıklamada, evinin yakınlarında yaya olarak karşıya geçtiği sırada araç çarpması sonucu yaralanan 27 yaşındaki basketbolcunun Jefferson Hastanesine kaldırıldığı ve tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

ABD basınında yer alan haberlerde ise kaza nedeniyle sakatlanan Oubre'nin sahalardan uzun süre uzak kalacağı ama sezonun tamamını kaçırmasının beklenmediği ifade edildi.

Kelly Oubre, Sixers'ta bu sezon 16,3 sayı, 5,1 ribauntluk performans sergiledi.

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