Philadelphia 76ers forveti Kelly Oubre Jr.'ın saha içi antrenmanlara geri döndüğü bildirildi.



Sixers, Oubre Jr.'ın Pazartesi günü kırık kaburga kemiğinin iyileşme süreci sırasında sahada egzersiz yaptığını ve durumunun bir hafta içinde yeniden değerlendirileceğini paylaştı.



Koç Nick Nurse, Oubre'nin temasa ne kadar iyi tepki verdiğine bağlı olarak önümüzdeki hafta sahaya geri dönme şansının olduğunu söyledi:



"Evet, bir ihtimal olabilir. Bana göre hâlâ kendisinin işin temas kısmını nasıl halledeceğinden emin olmadığımız bir aşamadayız."



Oubre, sakatlığının 11 Kasım'da karşıdan karşıya geçerken bir arabanın yan aynasıyla kendisine çarpması sonucu olduğunu açıklamıştı.



Philadelphia polisi olayla ilgili henüz bir videonun bulunamadığını duyurmuştu.



Geçtiğimiz yaz Philadelphia ile bir yıllık sözleşme imzalamış olan Oubre, 16,8 sayı ortalamasına sahip.





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