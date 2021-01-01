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Kelly Oubre Jr. için üç talip var!

Miami Heat, San Antonio Spurs ve New York Knicks'in, serbest oyuncu döneminde Golden State Warriors forması giyen Kelly Oubre ile ilgilenmesi beklenen takımlar arasında yer aldıkları iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat, San Antonio Spurs ve New York Knicks'in, serbest oyuncu döneminde Golden State Warriors forması giyen Kelly Oubre ile ilgilenmesi beklenen takımlar arasında yer aldıkları iddia edildi.

Geride bıraktığımız sezon üç sayılık mesafeden yüzde 32 ile kariyerinin en düşük oranını tutturan, ancak Şubat ayında 50/43/74'lük şut yüzdeleri yakalamış olan Oubre, Warriors ile inişli çıkışlı bir ilk sezon geçirmişti.

25 yaşındaki oyuncu, Phoenix Suns ile sınırlı serbest oyuncu döneminde iki yıllığı 30 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.


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