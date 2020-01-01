Kelly Oubre Jr., Golden State Warriors yolcusu!

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Golden State Warriors, Oklahoma City Thunder ile 2021 yılının korumalı birinci tur Draft hakkı karşılığında, Kelly Oubre Jr.'ı kadrosuna katmak için bir anlaşma yapıyor.



Wojnarowski, Golden State'in önümüzdeki sezonun sıralamalarının en alt 10'unda yer alırsa, seçimi Oklahoma City'ye ileteceğini ekledi. Warriors ilk 20 sırada bitirirse, seçim iki adet ikinci tur Draft hakkı olacak.



Oubre Jr., Pazartesi günü Thunder'a Chris Paul ile Phoenix Suns'ın takasının bir parçası olarak katılmıştı.



Wojnarowski, Golden State'in, Oubre Jr.'ın 14.4 milyon dolarlık maaşını 17.2 milyon dolarlık takas istisnasına yükselteceğini belirtti. Ek olarak, ESPN'den Bobby Marks'a göre, Golden State'in vergi faturası, anlaşmanın ardından 66 milyon dolardan şaşırtıcı bir şekilde 134 milyon dolara yükselecek.



Marks'a göre Thunder ise, Oubre Jr.'ı takasladıktan sonra 14.4 milyon dolarlık bir takas istisnası boşluğu yaratacak.



24 yaşındaki Oubre Jr., kariyerinin şimdiye kadarki en iyi NBA sezonundan çıkıyor. Kendisini Orlando'daki sezon devamında oynamaktan alıkoyan menisküs sakatlığından önce oynadığı 56 maçta 18.7 sayı, 6.4 ribaund, 1.5 asist ve 1.3 top çalma ortalamaları yakalamıştı.



Oubre Jr.'ın, yakın zamanda Aşil tendonu kopan ve 2020-21 sezonunun tamamında oynamaması beklenen Klay Thompson'ın yokluğunda, Warriors için önemli bir rol üstleneceği düşünülüyor.



