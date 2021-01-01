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Kelly Oubre Jr., 1-2 hafta parkelerden uzak!

Golden State Warriors forveti Kelly Oubre Jr.'ın sol bilek ve el sakatlıkları nedeniyle yeniden değerlendirilmeden önce bir ila iki hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors forveti Kelly Oubre Jr.'ın sol bilek ve el sakatlıkları nedeniyle yeniden değerlendirilmeden önce bir ila iki hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Warriors, Oubre'ye dün MR çekerek bileğinde yırtık bir bağ ve elinde bir avuç içi kırığı olduğunu yeniden doğruladı. 25 yaşındaki oyuncunun, Nisan ayının bir bölümünde sakatlıklarla oynamaya çalıştığı anlaşıldı.

Golden State'in playofflara katılmaya hak kazanması durumunda, iki haftalık zaman çizelgesi, Oubre'nin playoffların ilk turuna kadar oynamayacağı anlamına geliyor.

En son 27 Nisan'da Dallas Mavericks'e karşı oynamış olan Oubre, bu sezon oynadığı 55 maçta 15.4 sayı, 6.0 ribaund, 1.3 asist ve 1.0 top çalma ortalamaları yakalamıştı.


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