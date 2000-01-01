Kelly Olynyk opsiyonunu kullandı, Heat'te kaldı

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Miami Heat pivotu Kelly Olynyk, 2020-21 sezonu için olan 13.6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanarak, takımda kaldı.



2017'de imzaladığı dört yıllığı 50 milyon sözleşmesinin son sezonuna giren Olynyk, Miami ile oynadığı 222 maçın 67'sinde ilk beş başlamıştı.



Kanadalı oyuncu, 2019-20 sezonunda yakaladığı 8.2 sayı ortalamasının yanı sıra, %40.6 üçlük isabetiyle kariyerinin bu alandaki en iyi noktasını görmüştü.



Olynyk, 2013 yılında Dallas Mavericks tarafından 13'üncü sırada seçilmişti. Boston Celtics tarafından Draft gününde takas edilen Olynyk, NBA kariyerinin ilk dört yılını orada geçirmişti.



