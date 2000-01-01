Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Kelly Olynyk opsiyonunu kullandı, Heat'te kaldı

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Miami Heat pivotu Kelly Olynyk, 2020-21 sezonu için olan 13.6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanarak, takımda kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Miami Heat pivotu Kelly Olynyk, 2020-21 sezonu için olan 13.6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanarak, takımda kaldı.

2017'de imzaladığı dört yıllığı 50 milyon sözleşmesinin son sezonuna giren Olynyk, Miami ile oynadığı 222 maçın 67'sinde ilk beş başlamıştı.

Kanadalı oyuncu, 2019-20 sezonunda yakaladığı 8.2 sayı ortalamasının yanı sıra, %40.6 üçlük isabetiyle kariyerinin bu alandaki en iyi noktasını görmüştü.

Olynyk, 2013 yılında Dallas Mavericks tarafından 13'üncü sırada seçilmişti. Boston Celtics tarafından Draft gününde takas edilen Olynyk, NBA kariyerinin ilk dört yılını orada geçirmişti.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal