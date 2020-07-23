Kellerman: "Warriors tam gücünde olsaydı, LeBron zirvede olamazdı"

ESPN'in First Take programından basketbol analisti Max Kellerman, Batı Konferansının bu yıldan önce "çok daha zorlu" olduğunu söyledi.



35 yaşındaki Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, hala NBA'i domine ediyor. Performansı ve Batı'da karşılaştığı rekabet göz önüne alındığında, birçok kişi bu sezon MVP ödülünü kazanan oyuncu olması gerektiğine inanıyor.



Fakat, Golden State Warriors olmadan Batı'nın eskisi kadar dominant olmadığını öne süren ve "daha zorlu" olan bu konferansta başarılı oldukları için LeBron ve arkadaşlarını eleştirenler de bulunuyor.



Kellerman da bu eleştirilerde bulunanlar arasında yer aldı:



"LeBron, normal sezonda Batı Konferansı'nda, Warriors'ın artık oynamadığı bir konferansta bir numarasın. Kevin Durant ve Klay Thompson bu yıl Warriors'ın dışındalardı ve Steph Curry de çok maç kaçırdı. LeBron'un en son karşılaştığında tek bir galibiyet alabildiği için bile şanslı olduğu rakipsiz Warriors hala tam gücünde olsaydı, Lakers açıkça Batı'da bir numara olamazdı."



