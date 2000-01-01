Kellerman: "Tarihin en yetenekli hücumcusu, Kyrie"

ESPN analisti Max Kellerman, Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in NBA tarihindeki en yetenekli hücumcu olduğunu söyledi.



Kellerman, ESPN'in First Take programında, şu ifadeleri kullandı:



"Kyrie radyoaktif bir oyuncu. Basketbol tarihindeki en yetenekli oyuncu olduğunu söyledim. Ama bu yeteneklerini ne zaman, ne kadarını kullanacağını bilme bilgeliğine sahip olduğunu söylemiyorum. Bu bilgelik, onda şimdiye kadarki en büyük oyunculardan bazılarında olduğu ölçüde yok. Bence kendisi tüm zamanların en yetenekli hücum oyuncusu olabilir. Saf yetenekten bahsediyorum."



Kariyeri boyunca, Irving 36/49/87 atış yüzdeleriyle ortalama 22.4 sayı, 3.7 ribaund ve 5.7 asist ortalamalarla oynamıştı.



