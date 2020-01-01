Kellerman: "Sorun Paul George!"

ESPN analisti Max Kellerman, LA Clippers'ın şu anda sahip olduğu ana sorunun, takımın süperstarı Paul George olduğuna inandığını belirtti.



NBA analisti, ESPN'in First Take programında Clippers ve yeni başantrenör Tyronn Lue'nun, gelecek sezon George'a yardımcı olacak bir oyun kurucu getirmesi gerektiğini söyledi:



"Sorun Paul George. Dürüst olalım! Sorun bu! Paul George bu playofflarda yeterince iyi değildi ve bu arada, Kawhi'ın geçirdiği zorlu süreçle falan ilgili de şunu söylemek lazım; eğer Paul George sadece playofflar boyunca All-Star gibi oynasaydı, muhtemelen Lakers ile karşı karşıya gelirlerdi ve yine muhtemelen onlara iyi bir seri sunarlardı."



George, Clippers ile ilk sezonunda sıkıntı çekmiş olsa da, Lue ve ekibi, gelecek sezon kendisinin önemli ölçüde gelişebileceğine inanıyor.



