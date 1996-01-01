Kellerman: "Lakers'ın, Rondo'yla bir 'büyük üçlüsü' var"

ESPN analisti Max Kellerman, Los Angeles Lakers'ın Rajon Rondo ile bir "büyük üçlüye" sahip olduğunu söyledi.



Lakers, Houston Rockets'ı beş maçta eledikten sonra Batı Konferansı Finalleri'nde yer alan ilk takım oldu. Lakers bu playofflarda, Portland Trail Blazers ve Houston Rockets gibi iki büyük rakibini kolayca alt ederek, oldukça başarılı bir iş çıkarmıştı.



LeBron James ve Anthony Davis'in takımın en büyük figürleri olduğunu bilinse de, oyunlarını bir sonraki seviyeye taşımak için, takımın üçüncü bir yıldıza ihtiyaç olduğu da söyleniyordu.



Tüm hayranlar bu boşluğun Kyle Kuzma için ayrıldığını düşünmüş olsa da, Rajon Rondo sakatlıktan döndüğünden beri, harika bir performans göstermişti. Deneyimli oyun kurucu, bubble'da en iyi oyununu sergilemiş ve Lakers kadrosundaki üçüncü güç haline gelmişti.



Kellerman, yakın zamanda bu konuya değindi ve ligi, Lakers ve yeni "büyük üçlüsüyle" ilgili uyardı:



"Rondo, playofflarda her zaman oyununu yükseltir. Bu harika bir şey. Normal sezonda iyi değil, son yıllarda hiç değil; yaşlanıyor, pek iyi şut atmıyor. Ama playofflarda, tüm kariyeri boyunca, çok sağlam bir All-Star olmuştur. Lakers'ın artık bir 'büyük üçlüsü' var."



