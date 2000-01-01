Kellerman: "Golden State Warriors'ın hanedanlığı bitmiştir!"

ESPN analisti Max Kellerman, Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson'ın sakatlığının ardından, Warriors hanedanının "sona erdiğini" söyledi.



2010'ların ikinci yarısında ligi domine eden Warriors için, 2019 NBA Finalleri'nden bu yana işler çok değişmişti.



Final serisinde Klay ve Kevin Durant'ı ciddi sakatlıklarla kaybeden ekip, o seriden de mağlup olarak çıkmıştı. Ek olarak, Durant serbest oyuncu döneminde takımdan ayrılmıştı ve Warriors taraftarları, önümüzdeki sezon için, geçtiğimiz sezonu elini kırarak kapatan Stephen Curry'ye ve çapraz bağ sakatlığından iyileşmiş olan Thompson'a, bir geri dönüş sezonunun baş aktörleri olmaları umuduyla bakıyorlardı.



Ancak Klay, tüm sezon boyunca kenarda kalmasına neden olacak başka bir korkunç sakatlık daha geçirmişti.



Kellerman, kendi podcast'i "The Max Kellerman Show"da bu olayın, Golden State için hanedanlık yıllarının sonunu getirdiğine inandığını söyledi:



"Evet öyle. Bu, hanedanlığın sonudur. Steph Curry bir şampiyonluk daha kazanabilir ve bunu Draymond'la bile başarabilir. Çünkü Golden State Warriors'ın Lacob gibi lüks vergisine yüz milyonlarca dolar harcamak isteyen büyük bir takım sahibi var.



Ve Bob Myers da harika bir GM olmuştu, yalnızca Warriors'ın Kevin Durant'ı almadan önce neler yaptığına bir bakın. Steph Curry 1'inci sıradan seçilmemişti. Klay Thompson da seçilmemişti. Draymond Green ikinci turdan seçilmişti.



Ama bu adamlar onları bir araya getirdi. Golden State Warriors'ın asıl olayının ne olduğu hakkında gerçekten konuşmak istiyorsanız, o da buydu. Evet, Splash kardeşlerdi. İlk sırada Steph, ikinci sırada Dray, sonra da üçüncü sırada Klay vardı diyebilirim. Steph'in şutörlük ve skorerlik anlamında suç ortağı olan ve harika bir savunmacı olan oyuncu.



Warriors bu yıl hiçbir şey yapamayacak. Şut atabilecek adamları yok. Hiç yok hem de. Steph Curry tüm zamanların en iyi şutörü. Takımda ortalama bir şutör söyleyin bana. Kelly Oubre'yi takas etmişlerdi, o iyi bir şutör değil. O, oynayabileceğini bildiğiniz, iyi bir yıl geçiren bir rotasyon parçası. Belki de ortalama bir ilk beş oyuncusu, ama bir şutör değil.



Ve başka kim var? Wiggins bir şutör değil. Paschall bir şutör değil. Az önce oldukça fazla dakika alacak olan, fakat şutu olmayan üç kişi saydım. Draymond Green şutör değil, dört etti, Wiseman şutör değil. Bu da beş etti."



