Kellerman: "Booker, mini Kobe Bryant gibi..."

ESPN analistleri Max Kellerman ve Kendrick Perkins, Phoenix Suns'ın yıldızı Devin Booker hakkında konuştular ve Kellerman, Booker'ı NBA efsanesi Kobe Bryant ile karşılaştırdı.



Suns bu ölü sezonda bazı büyük hamleler yapmıştı. Chris Paul ile ligin en iyi point guardlarından birini kadrosuna katan ekip, harika bir 'savunmacı üçlükçü' olan Jae Crowder'ı da ekleyerek, oldukça ihtiyaç duyulan bir boşluğu doldurmuştu.



Max Kellerman Show isimli podcastinin son bölümünde Kellerman ve Perkins, Booker ve Suns hakkında konuştular.



Kellerman, Booker'ı Kobe ile şu şekilde karşılaştırdı:



"Biraz daha küçük görünüyor, Kobe Bryant kadar iyi değil. Her yerden skor üretebiliyor. Forvet pozisyonlarında gayet iyi '3 and D' adamları var. Devin Booker bir mini Kobe Bryant gibi ve Chris Paul da hala All Star üstü seviyelerinde oynayan harika bir oyuncu. İlk 5'teki bilinmeyen adam DeAndre Ayton, şimdiden ortalamanın üzerinde bir NBA oyuncusu. Chris Paul, DeAndre Ayton'ın en iyi versiyonunu ortaya çıkarırsa, Suns herkes için bir problem olur."



Perkins ise, ifadelerini şu şekilde belirtti:



"Phoenix Suns'a, elindekilere ve onlardan en iyi şekilde yararlanacak olan Monty Williams'a bakıyorum... Uzaklaştırma cezası almadan, sezona baştan başlayacak olan DeAndre Ayton var... Ayton'ı taze bir halde, Chris Paul gibi veteran bir liderle ve Devin Booker ile Cam Johnson gibi etraflarındaki tüm bu parçalarla birleştirdiğinizde, diğer takımların işi bitti demektir!"