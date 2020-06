Kelimelik hilesi var mı? Kelimelik yardım

HARF YERLEŞTİRME

Oyuna ilk başlayan oyuncu kelimesini tahtanın ortasında bulunan yıldızlı hücreden geçirmelidir.

Sıra kendinde olan oyuncunun üreteceği yeni kelime tahtada bulunan harflerden en az birine temas edecek şekilde konumlandırılmalıdır.

Üretilen her yeni kelime birbirini takip eden harflerden oluşacak şekilde dikey veya yatay olarak konumlandırılmalıdır.

Komşuluk harfler kullanılarak bir turda birden fazla kelimenin türetilmesi sağlanabilir ancak türetilen her kelime anlamlı olmalıdır.

Komuşuluk ile yapılabilecek örnek kombinasyonlar. ÖRNEK 1: Tahtaya konulan P,K, ve İ harfleri kullanılarak E harfinin komşuluğunda PEKİ kelimesi türetilmiştir.

ÖRNEK 2: Tahtaya konulan M,A,L,İ,K harfleri ile bir turda aynı anda MALİK ve İLK kelimeleri türetilmiştir.

ÖRNEK 3: Tahtaya konulan K,Ü,P harfleri ile bir turda aynı anda KÜPE,Pİ ve EY kelimeleri türetilmiştir.





PUAN HESAPLAMA

ÖZEL HÜCRELER

BONUS HÜCRELERİ

OYUNUN BİTİŞİ

YENİ OYUN AÇMA

RASTGELE OYUN

SERİ OYUN

OYUN DAVETi GÖNDERME

KELİMELİK SÖZLÜĞÜ HAKKINDA

Kelimelik oyunu için hile var mı? kelimelik oyununda hile konularında araştırmalar yapılıyor. Bunun sebebi kelimelik oyununda yardım isteyen kişiler kelimelik hile konularına başvurabiliyor. Kelimelik oyunu harfleri bir araya getirerek ve birleştirere karşılıklı oynanan ve çok sevilen bir oyun. 14 milyondan fazla abonesi olduğu belirtilen kelimelik oyunu hilesi var mı? araştırması üzerine ortaya çıkan bilgileri sizlerle paylaşıyoruz.Kelimelik oyununda bilinen etkili bir hile bulunmuyor. Hile arayarak kelimelik oynamanın yerine daha farklı araştırmalarda bulunabilirsiniz. Örneğin kelime araması yapmak istediğiniz zaman sözlükten bakmanız daha hızlı ve etkili bir çözüm oluşturabilirsiniz.Kelimelik karşılıklı iki kişinin sıra ile oynadığı bir kelime türetme oyunudur. Oyunda alfabemizdeki 29 harf ve 2 adet de bu harflerden herhangi biri yerine kullanabileceğiniz Joker harf bulunmaktadır. Joker harfler dışındaki tüm harflerin bir puan değeri vardır. Sıra kendisinde olan oyuncu elindeki harfleri en fazla puan alacak şekilde oyun tahtası üzerinde yatay veya dikey olarak yerleştirerek kelime türetir. Oluşturulan kelimelerin yukarıdan aşağıya ve soldan sağa anlamlı olmaları gerekmektedir.Kelimelik 15x15 hücrelik bir oyun tahtası üzerinde oynanır. Oyunda toplam 100 adet harf bulunmaktadır. Yerdeki taşlar bitene kadar oyunculara her tur 7 adet harf verilir. Yerdeki harfler bittikten sonra elindeki harfleri de bitiren oyuncu ile birlikte oyun biter. Toplamda en fazla puanı sahip oyuncu galip sayılır.Oyunda tur süreleri oyuncuların insiyatifine bırakılarak oldukça geniş tutulmuştur. Bu şekilde günlük işlerinizden artan vakitlerde oyuna girip rahat rahat oyunu oynayabilirsiniz. Seri biçimde oyun oynamak isteyen oyuncular içinse aynı anda 20 kadar oyun açma seçeneği ve "Seri Oyun" denilen bir oyun türü de bulunmaktadır.Oyuncunun ürettiği bir kelimeden alacağı puan, kelimede kullanılan harflerin üzerinde bulunan sayılara ve kelimenin tahtada konulduğu yere göre hesaplanır. Joker ile oluşturulan harfler ise 0 puana sahip şekilde hesaplamaya katılır. Her harfin puanı harfin türkçe kelimelerdeki kullanım sıklığına göre belirlenmiştir.Oyun tahtası üzerinde bulunan bazı özel bölgeler ise kelimeden alınacak puanı aşağıdaki şekilde etkiler.Üzerinden geçen harfin puanını 2 katına çıkarır.Üzerinden geçen harfin puanını 3 katına çıkarır.Üzerinden geçen kelimenin puanını 2 katına çıkarır.Üzerinden geçen kelimenin puanını 3 katına çıkarır.Bir turda birden fazla kelime türetildiğinde her kelimenin puanı harflerin üzerinden geçtiği bonuslara göre ayrı ayrı hesaplanarak toplam puan hesaplanır.Ayrıca kelime türetme sırasında elinizdeki tüm harleri kullanmayı başarırsanız 30 ek puan daha kazanabilirsiniz.Bonus hücresi tahtanın üzerinde her bir oyunda rasgele bir yerde çıkar ve üzerinden geçen bir kelime türetildiğinde kelimeden alınacak puana 25 puan eklenmesini sağlar.Ortada ve oyunculardan birinin elinde taş kalmayınca oyun biter. Elinde taş kalan oyuncunun taşlarının puanının toplamı taşlarını önce bitiren oyuncuya eklenirken aynı zamanda elinde taş kalan oyuncudan ceza puanı olarak düşülür. Ortaya çıkan sonuç puanına göre fazla puana sahip oyuncu galip sayılır. Puanların eşit olması durumunda oyun berabere biter.Normal bitiş koşulu dışında bazı özel oyun bitiş şekilleri de vardır. Oyun içerisindeki "teslim ol" seçeneğini seçen oyuncu hükmen yenik sayılır. Oyun sırasında karşılıklı olarak arka arkaya 4 kez pas geçilir ve/veya taş değiştirilir ise oyun otomatik olarak biter, elde kalan taşlara bakılmaksızın puanı fazla olan oyuncu galip sayılır. 4 pas kuralının işleyebilmesi için ortada henüz oynanmamış taş sayısının 20 'den az olması gerekmektedir.Yeni açılan rastgele oyunlarda başlangıç hamlesinin 1 saat içinde yapılması gerekir. Bu süre içinde hamle yapılmaz ise oyun otomatik olarak bitirilir ve hamle yapmayan taraf yenilmiş sayılır. Davet ile açılan oyunlarda ise ilk hamlenin 24 saat içinde yapılması gerekmektedir. Devam eden bir oyunda hamle sırası kendisinde olan oyuncu hamle süresi içerisinde oynamazsa oyun otomatik olarak bitirilir, hamlesini geciktiren oyuncu hükmen yenik sayılır.Seri oyunlarda maksimum süre içerisinde hamlesini yapmayan oyuncunun sırası karşı tarafa geçer ve pas geçmiş olarak işlem yapılır. Seri Oyun'da art arda 3 kez hamle yapılmaması halinde oyun otomatik olarak sona erer ve hamle yapmayan kişi yenik sayılır.Oyunumuzun ana ekranında bulunan "Yeni Oyun" seçeneği ile açılan sayfadan isteğinize göre yeni bir oyun başlatabilirsiniz.Kelimelik oyunu yavaş bir oynanışa sahiptir. Oyuncular günlük işlerinden arta kalan zamanlarda oyuna girerek hamlelerini yapabilirler. Hamle yapma süresi 72 veya 12 saat olarak belirlenmiştir. Bunun yanında aynı anda 20 oyun açabilme imkanı ile daha akıcı bir oyun oynanabilmesi de sağlanmıştır. Rastgele oyun seçeneklerinde ilk hamle süresi 1 saat, sonraki hamle süreleri ise oyun türüne göre en fazla 72 veya 12 saat olur.Yine de oyunumuzda daha hızlı oynamak isteyen oyuncularımız için "Seri Oyun" seçeneği bulunmaktadır. Bu seçenek ile 5 veya 2 dakika hamle süreli oyun açılabilmektedir.Yeni oyun ekranında "Rastgele Oyun" seçeneği ile maksimum hamle süresi 72 veya 12 saat olan oyun türlerinden birini açabilirsiniz. Daha yavaş bir oyunu tercih edenler 72 saat, kısa bekleme süreli bir oyun isteyenler ise 12 saat seçeneğini kullanabilir. Sistem o an istek gönderen kişiler arasından oyun puanınıza uygun biri ile eşleştirilmenizi sağlar."Seri Oyun" ürününü marketten satın alan veya Pro Üyeliği bulunan kişiler bu özellikten yararlanabilirler. "Seri Oyun" seçeneği ile maksimum hamle süresi 5 veya 2 dakika olan oyun açabilirsiniz. Bu seçeneklerden birini tıkladığınızda sistem sizin için o an istek gönderen kişilerden biri ile rastgele olarak eşleştirme yapar. Bu eşleştirme esnasında oyunun açık olması gerekmektedir. Eşleştirme sırasında oyundan çıkan kişi için yeni oyun açılmaz.Yeni Oyun sayfasında rastgele eşleştirme ile oyun açabileceğiniz gibi bir arkadaşınızla veya kullanıcı adını bildiğiniz bir oyuncu ile de oyun açılmasını sağlayabilirsiniz. Yeni Oyun ekranında dilerseniz "Kullanıcı Adıyla" seçeneğini kullanarak bir oyuncunun kullanıcı adı ile kendisine davet gönderebilirsiniz. Hesabınızın Facebook bağlantısı bulunuyor ise "Arkadaşlarınla" kısmından giriş yapıp Facebook arkadaşlarınıza oyun daveti gönderebilirsiniz. Bunun yanında market kısmından satın alabileceğiniz "Arkadaş Listesi" özelliği sayesinde oyuncuları arkadaş listenize ekleyebilir, istediğiniz zaman bu kullanıcılara oyun daveti gönderebilirsiniz. Gönderilen 72 ve 12 saatlik oyun davetleri kabul ya da reddedilene kadar listede dururlar. Seri oyun davetleri ise 15 dakika içerisinde kabul edilmezlerse otomatik olarak iptal edilmektedir.Kelimelik oyunu referans olarak TDK 'nın Güncel Türkçe Sözlüğünü kullanmaktadır. Elimizden geldiğince bu sözlükte yer alan kelimeleri oyunumuza aktarmaya çalıştık. Tüm çabalarımıza rağmen TDK sözlüğünde olup da oyunumuzda yer almayan kelimeler bulunabilmekte. Bu eksik kelimeleri de sizin uyarılarınız sonucunda kelime listemize eklemekteyiz.Sözlüğümüzde fiillerin kök halleri bulunmaz (gel, git vb), mastar halleri bulunmaktadır (gelmek, gitmek gibi). Ayrıca insan isimleri de yine sözlüğümüzde bulunmuyor. Referans sözlüğümüzde elementlerin kısaltmaları bulunurken bizim listemizde bunlar yer almamakta. Ülke isimleri TDK sözlüğünde olmamasına rağmen oyunumuzda kullanılabiliyor.Kelime listemizde TDK Güncel Türkçe Sözlük 'te olmayan çok az sayıda istisnai kelime bulunmaktadır. Bu kelimeler eski kelime listemizden gelen ve sıklıkla kullanıldığı için oyundan çıkarmadığımız kelimelerdir. (Örn: GO, JAK, Pİ)Anlamını bilmediğiniz kelimelerin anlamlarını öğrenmek ya da sözlüğümüzde bulunup bulunmadığını sorgulamak için şu adreste yer alan TDK Güncel Türkçe Sözlüğünü online olarak sorgulayabilirsiniz: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts