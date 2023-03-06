Kelebek Kadınlar Süper Ligi'nin şampiyonu Buz Adam

İstanbul Büyükşehir Belediye Spor'u 4-1 yenen Buz Adam, final serisini 2-0 tamamlayarak şampiyon oldu

Haber; AA
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Kelebek Kadınlar Süper Ligi'nin şampiyonu Buz Adam
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06 Mart 2023 00:29
Buz hokeyinde Kelebek Kadınlar Süper Ligi'nin şampiyonu Buz Adam oldu.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, play-off finalinde Buz Adam ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ümitköy Spor Kompleksi'nde karşılaştı.

Seriye 1-0 avantajla başlayan Buz Adam, rakibini 4-1 yendi. Bu sonuçla seride durumu 2-0 yapan Buz Adam, ligi şampiyon olarak bitirdi.

Kelebek Kadınlar Süper Ligi'nde Çayyolu Gordion ise üçüncü olmuştu.

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