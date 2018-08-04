Keke challenge yaparken araba gitti

Sosyal medyada her gün yeni bir akım çıkıyorken son günlerin en popüler akımı "keke challenge" oldu. Bu video ise başarısız bir deneme olarak paylaşım rekorları kırdı.

04 Ağustos 2018 17:13
Keke challenge yaparken araba gitti
Sosyal medyada her gün yeni bir akım çıkıyorken son günlerin en popüler akımı "keke challenge" oldu. Bu video ise başarısız bir deneme olarak paylaşım rekorları kırdı.



Günün içinden kısa kısa
Fatih Terim devrede! Andre Silva yolda...

Galatasaray'dateknik direktör Fatih Terim'in Milan'ın Portekizli golcüsü Andre Silva için bizzat devreye girdiği öğrenildi.
İtalyan ekibinin geçen sezon 38 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Silva ligde 24 maçta 2 golle beklentileri karşılayamasa da Avrupa'da çıktığı 14 maçta 8 kez ağları havalandırmayı başarmıştı.


Fikret Orman'ı ikna eden rapor: "Alalım, 15'e satarız!"

Tosic ve Mitrovic'i sattıktan sonra stoper arayışına başlayan siyah-beyazlılar, Meksika'nın Cruz Azul takımında top koşturan Enzo Roco'ya 3+1 yıllık imza attırdı. Bonservisine 1.2 milyon euro ödenecek olan 1.91 boyundaki başarılı futbolcunun vatandaşı Gary Medel tarafından önerildiği ortaya çıktı.


Valbuena tepki çekmeye başladı

Geçen sezon da sıkça gündeme gelen Mathieu Valbuena'ya tepkiler gelmeye başladı. Geçen sezon bireysel oynadığı için Aykut Kocaman tarafından yedek kulübesine çekilen Fransız futbolcu bu inadından bu sene de vazgeçmiyor.


Diğer Haberler

Fatih Terim ve Safet Susic konuşuyor... Galatasaray

Fatih Terim ve Safet Susic konuşuyor...
Fatih Terim'den Hıncal Uluç'a: 'Yahu sen kimsin, nesin!' Sosyal Medya Dedikoduları

Fatih Terim'den Hıncal Uluç'a: "Yahu sen kimsin, nesin!"
Keke challenge yaparken araba gitti Sosyal Medya Dedikoduları

Keke challenge yaparken araba gitti
Kendisini kurtaran insana büyük minnet gösteren köpek Sosyal Medya Dedikoduları

Kendisini kurtaran insana büyük minnet gösteren köpek
6 yaşında inanılmaz yetenek! Sosyal Medya Dedikoduları

6 yaşında inanılmaz yetenek!
Guilherme, Yeni Malatyaspor'a imzayı attı! Yeni Malatyaspor

Guilherme, Yeni Malatyaspor'a imzayı attı!
PSG, Fransa'da kupalara ambargo koydu! P. St Germain

PSG, Fransa'da kupalara ambargo koydu!
Karaya vuran balığı ve yavrularını kurtardılar Sosyal Medya Dedikoduları

Karaya vuran balığı ve yavrularını kurtardılar
Ata binmenin en güzel yöntemi Sosyal Medya Dedikoduları

Ata binmenin en güzel yöntemi
Daha fazla göster
1

Arsenal, Vida için kesenin ağzını açtı
2

Emre Akbaba dünyaları reddetti
3

Galatasaray, Gervinho'yu bekliyor
4

Galatasaray Garay için İspanya'da
5

Galatasaray ve Fenerbahçe, Barça'nın genç yıldızının peşinde!
6

Alex de Souza: "Fenerbahçe eski günlerine dönecek"
7

Fenerbahçe, 2 genç ile resmen imzaladı!
8

Beşiktaş, Chadli için formül arıyor
9

Comolli'den Eljif Elmas'a uyarı
10

Benfica'ya Fenerbahçe'yi anlattı!
yukarı ok