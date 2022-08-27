Keita Balde'nin tercihi Rusya oldu

Serbest durumda bulunan ve bir süre Süper Lig ekipleriyle de adı anılan Keita Balde'nin yeni takımı oldu.Rusya ekiplerinden Spartak Moskova, Senegalli forvet Keita Balde'yi renklerine bağladığını duyurdu. Yeni takımında 9 numaralı formayı giyeceği belirtilen Balde'nin sözleşmesinin ise 2025 yılına kadar olduğu ifade edildi.Cagliari'nin küme düşmesinin ardından sözleşmesi gereği boşa çıkan Keita Balde'yle Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Konyaspor gibi ekiplerin ilgilendiği haber yapılmıştı.Barcelona altyapısından çıkarak profesyonelliğe adım adan Keita Balde, sırasıyla Lazio, Monaco, Inter, Sampdoria ve Cagliari formaları giydi. İspanyol vatandaşlığı da bulunan golcü oyuncu, 2016'da Senegal için oynayacağını duyurdu ve Afrika temsilcisiyle 40 maça çıktı.