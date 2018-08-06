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Keisuke Honda resmi imzayı attı

Melbourne Victory, Japon yıldız Keisuke Honda'yı transfer ettiğini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Keisuke Honda resmi imzayı attı
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06 Ağustos 2018 03:26
Japon yıldız Keisuke Honda'nın yeni adresi belli oldu. Meksika temsilcisi Pachuca'dan ayrılan yıldız oyuncu Avustralya'ya transfer oldu.

Avustralya A Ligi ekiplerinden Melbourne Victory, Keisuke Honda ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Honda transferin resmileşmesinin ardından kısa bir açıklama yaparken, ''Melbourne Victory'e geldiğim için çok mutluyum. Melbourne Victory, Avustralya'nın en başarılı takımlarından biri. Burada bir deneyim yaşamak istiyordum. Benim için önemli bir adım'' ifadelerini kullandı.

Keisuke Honda, geride kalan sezon Pachuca formasıyla çıktığı 29 maçta 10 gole imza attı.



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