Japon yıldız Keisuke Honda'nın yeni adresi belli oldu. Meksika temsilcisi Pachuca'dan ayrılan yıldız oyuncu Avustralya'ya transfer oldu.
Avustralya A Ligi ekiplerinden Melbourne Victory, Keisuke Honda ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Honda transferin resmileşmesinin ardından kısa bir açıklama yaparken, ''Melbourne Victory'e geldiğim için çok mutluyum. Melbourne Victory, Avustralya'nın en başarılı takımlarından biri. Burada bir deneyim yaşamak istiyordum. Benim için önemli bir adım'' ifadelerini kullandı.
Keisuke Honda, geride kalan sezon Pachuca formasıyla çıktığı 29 maçta 10 gole imza attı.
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Avustralya A Ligi ekiplerinden Melbourne Victory, Keisuke Honda ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Honda transferin resmileşmesinin ardından kısa bir açıklama yaparken, ''Melbourne Victory'e geldiğim için çok mutluyum. Melbourne Victory, Avustralya'nın en başarılı takımlarından biri. Burada bir deneyim yaşamak istiyordum. Benim için önemli bir adım'' ifadelerini kullandı.
Keisuke Honda, geride kalan sezon Pachuca formasıyla çıktığı 29 maçta 10 gole imza attı.
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