Kefaret Pazar 20:00 yeni bölüm izle yayın FOX TV

Kefaret 30. bölüm izle FOX Pazar günü heyecanla bekleniyor ve detayları belli oldu. Kefaret 30. bölüm 13 Haziran Pazar FOX canlı yayın olarak izlenebilecek. İzle Kefaret yeni bölümünde yaşanacak yeni gelişmeler bulunuyor. İzle Kefaret Pazar FOX 13 Haziran Pazar büyük hayran kitlesine sahip Kefaret yayınlanıyor ve izleyici ile buluşuyor. Yeni bölüm Kefaret Fox TV ekranlarında izleyicisiyle bu hafta da Pazar günü buluşuyor. Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın başrol olduğu Kefaret 30. bölüm dizinin heyecanlı anlarını yansıtacak.

12 Haziran 2021 22:56
Kefaret Pazar 20:00 yeni bölüm izle yayın FOX TV
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Kefaret FOXTV canlı yayın olarak 30. bölümü merakla vatandaşlara tarafından takip ediliyor. Canlı izle Kefaret dizisi son bölüm ile birlikte televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yeni bölümüyle Kefaret 30 Mayıs Pazar günü yayınlanıyor ve bu bölümde heyecanlı anlar izleyicilerin beğenisine sunulacak. 

Kefaret 30. bölüm 13 Haziran 2021 Pazar tarihinde ve saat 20:00'de FoxTV'de yayınlanacak.

KEFARET 30. BÖLÜM İZLE FOX TV CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



KEFARET 30. BÖLÜM ÖZETİ

Münevver'in baskılarından bunalan Zeynep bir pansiyona yerleşir. Sinan da Zeynep ile arasını düzeltmek için aynı pansiyonda oda tutar. Arzu, hamileliğin sonlarına doğru rahatsızlanınca yardımına yine Ahmet yetişir. Ayşe Hanım'a demans teşhisi konurken, Meltem de sorunlarından uzaklaşmak için kendini işine verir.

KEFARET SON BÖLÜM ÖZET

Zeynep Selena'dan kurtulur. Ayşe Hanım Sude'yi Zeynep'ten ayırmak ister. Sinan evliliğini zorlayacak yeni bir operasyona başlar. Meltem hayatını düzene sokmaya çalışır. Arzu gözden uzak bir köy evinde sığınacak bir yer bulur. Münevver Kadir'den ayrılmaya karar verir…
KEFARET DİZİ KONUSU

Müzik öğretmeni Zeynep (Nurgül Yeşilçay) beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet( Yurdaer Okur) ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde herşeyini kaybetti. Sinan komiser (Mert Fırat) Zeynep'i terk etmedi. Sinan Zeynep'e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu. Zeynep kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi. Sinan ile Zeynep el ele verip inatla her şeyi teker teker geri aldılar.



KEFARET YÖNETMENİ, SENARYOSUNU KİM YAZDI?

Tür: Dram
Yapim Şirketi: 25 Film
Yapimci: Koray Şahin & Fırat Parlak
Yönetmen: Mesude Erarslan
Senaryo: Mahinur Ergun & Melih Çam
Uygulayici Yapimcı: Arzu Ersan Deligöz
Müzisyen: Saki Çimen & Uğur Ateş
Görüntü Yönetmeni: Necmettin Akdeniz
Sanat Yönetmeni: Emİne İnan Yildir
Styling (Stil Danişmanı): Nilay Koçak Meral
Kostüm Sorumlusu: Özgen Ece Hendek

OYUNCU KADROSU KEFARET

Kefaret sizisi oyuncuları arasında Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur, Özge Özacar, Ege Kökenlİ, Efe Deprem, Mine Kılıç, Ayşegül Cengiz, Enis Yildiz, Ayberk Aladar, Tolga Güleç, Lavinya Ünlüer, Defne Günay, Umut Öztok, Nihan Durukan, Metin Yavuzoğlu, Göktan Oktay Göztepe bulunuyor.



KEFARET 30. BÖLÜM FULL İZLE NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Kefaret full 13 Haziran 2021 Pazar günü 30. bölüm saat 20:00'de FOX TV'de yayınlanacak. Yeni bölüm gelişmeleri büyük merak uyandırdı. Dizide Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın oynadığı karakterlerin yakınlaştığı sahneler büyük ilgiyle merak ediliyor. Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın başrolünde oynadığı Kefaret dizisi yeni bölüm, son bölüm FOXTV yayınında canlı izle ile yayınlanıyor.

Dizinin yeni bölümünde yaşanan gelişmelerde 13 Haziran Pazar Nurgül Yeşilçay ile Mert Fırat başrolde usta oyunculuklar sergiliyor ve Kefaret yani bölüm izle, Kefaret 30. bölüm izle seçenekleri bulunuyor.
KEFARET DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul'da çekimleri yapılan Kefaret dizisi Sarıyer gibi göl ve orman bölgelerinin yanı sıra Nişantaşı lüks semtlerde çekiliyor.

KEFARET SON BÖLÜM İZLE


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