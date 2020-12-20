Kefaret 5. bölüm kesintisiz FOX TV HD izle, Kefaret FOX TV canlı yayın izle link

Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın başrolünde oynadığı Kefaret dizisi yeni bölüm, son bölüm FOXTV yayınında canlı izle ile yayınlanıyor. Bugün 20 Aralık Pazar yeni bölümünü izleyecek olan izleyiciler konusunda Kefaret yeni bölüm son bölüm izle, Canlı yayın Kefaret izle yeni, Nurgül Yeşilçay Mert Fırat canlı izle Kefaret son bölüm FOXTV detayları.Münevver'in Ahmet'e attığı mesajı fark ederek ortadan yok olan Zeynep ve Sinan yerine Ahmet'in öfkesi Münü'ye patlar. Melisa'nın babasına yakalanan Can'ın başı derttedir. Bu sırada evlenmeye zorlanmak için Meltem'in sahte akrabaları tarafından kaçırılan Ahmet'in hayatı tehlikededir. Sude ile ilgili DNA raporunun gelmesiyle Zeynep'in hayatı bütünüyle değişir. Sinan, Elif'in kaçırılması ile ilgili sürpriz bilgilere ulaşır.Müzik öğretmeni Zeynep (Nurgül Yeşilçay) beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet( Yurdaer Okur) ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde herşeyini kaybetti.Sinan komiser (Mert Fırat) Zeynep'i terk etmedi.Sinan Zeynep'e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu.Zeynep kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi.Sinan ile Zeynep el ele verip inatla her şeyi teker teker geri aldılar.İstanbul'da çekimleri yapılan Kefaret dizisi Sarıyer gibi göl ve orman bölgelerinin yanı sıra Nişantaşı lüks semtlerde çekiliyor.Dram25 FilmKoray Şahin & Fırat ParlakMesude ErarslanMahinur Ergun & Melih ÇamArzu Ersan DeligözSaki Çimen & Uğur Ateş: Necmettin AkdenizEmİne İnan YildirNilay Koçak MeralÖzgen Ece HendekKefaret sizisi oyuncuları arasında Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur, Özge Özacar, Ege Kökenlİ, Efe Deprem, Mine Kılıç, Ayşegül Cengiz, Enis Yildiz, Ayberk Aladar, Tolga Güleç, Lavinya Ünlüer, Defne Günay, Umut Öztok, Nihan Durukan, Metin Yavuzoğlu, Göktan Oktay Göztepe bulunuyor.