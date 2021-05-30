Kefaret 28. bölüm izle full HD FOX TV

Zeynep, Meltem'in çocuk yuvasında işe başlar. Ayşe, Sude'yi kaybetmenin acısıyla felç geçirir. Sinan, Tolga'yı Amerikan emniyet güçlerine teslim ettikten sonra Mehdi'nin adamları tarafından kaçırılır. Ahmet, Arzu'ya ulaşmaya çalışır.

Mahkeme Sude'nin vesayetini Selena'ya verir. Aile Sude'yi kaybetmenin şokuyla sarsılır. Ahmet, Arzu'yu bebeklerini doğurmak için ikna etmeye çalışır. Meltem, Alp'in ilgisini çekmek için birlikte bir tatil planı yapar. Münevver evlilik hayatına uyum sağlamaya çalışmakta ancak zorlanmaktadır.

KEFARET 28. BÖLÜM FULL İZLE NE ZAMAN SAAT KAÇTA?



FOX TV Kefaret dizisi 28. bölüm canlı izle detayları belli oldu ve resmi olarak açıklandı. Kefaret 28. bölüm 30 Mayıs Pazar FOX canlı yayın olarak izlenebilecek. İzle Kefaret yeni bölümünde yaşanacak yeni gelişmeler bulunuyor. İzle Kefaret Pazar FOX 30 Mayıs Pazar büyük hayran kitlesine sahip Kefaret yayınlanıyor ve izleyici ile buluşuyor. Yeni bölüm Kefaret Fox TV ekranlarında izleyicisiyle bu hafta da Pazar günü buluşuyor. Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın başrol olduğu Kefaret 28. bölüm dizinin heyecanlı anlarını yansıtacak. Dizinin yeni bölümünde yaşanan gelişmelerde 30 Mayıs Pazar Nurgül Yeşilçay ile Mert Fırat başrolde usta oyunculuklar sergiliyor ve Kefaret yani bölüm izle, Kefaret 28. bölüm izle seçenekleri bulunuyor.

KEFARET DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?



İstanbul'da çekimleri yapılan Kefaret dizisi Sarıyer gibi göl ve orman bölgelerinin yanı sıra Nişantaşı lüks semtlerde çekiliyor.



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