Kefaret 27. bölüm izle FOX HD, Kefaret yeni bölüm youtube FOX izle

Zeynep, Meltem'in çocuk yuvasında işe başlar. Ayşe, Sude'yi kaybetmenin acısıyla felç geçirir. Sinan, Tolga'yı Amerikan emniyet güçlerine teslim ettikten sonra Mehdi'nin adamları tarafından kaçırılır. Ahmet, Arzu'ya ulaşmaya çalışır.

Mahkeme Sude'nin vesayetini Selena'ya verir. Aile Sude'yi kaybetmenin şokuyla sarsılır. Ahmet, Arzu'yu bebeklerini doğurmak için ikna etmeye çalışır. Meltem, Alp'in ilgisini çekmek için birlikte bir tatil planı yapar. Münevver evlilik hayatına uyum sağlamaya çalışmakta ancak zorlanmaktadır.

KEFARET 27. BÖLÜM FULL İZLE NE ZAMAN SAAT KAÇTA?



Kefaret full 23 Mayıs 2021 Pazar günü 27. bölüm saat 20:00'de FOX TV'de yayınlanacak. Yeni bölüm gelişmeleri büyük merak uyandırdı. Dizide Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın oynadığı karakterlerin yakınlaştığı sahneler büyük ilgiyle merak ediliyor. Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın başrolünde oynadığı Kefaret dizisi yeni bölüm, son bölüm FOXTV yayınında canlı izle ile yayınlanıyor.





Dizinin yeni bölümünde yaşanan gelişmelerde 23 Mayıs Pazar Nurgül Yeşilçay ile Mert Fırat başrolde usta oyunculuklar sergiliyor ve Kefaret yani bölüm izle, Kefaret 27. bölüm izle seçenekleri bulunuyor.

KEFARET DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?



İstanbul'da çekimleri yapılan Kefaret dizisi Sarıyer gibi göl ve orman bölgelerinin yanı sıra Nişantaşı lüks semtlerde çekiliyor.



KEFARET SON BÖLÜM İZLE







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