Kefaret 27. bölüm 23 Mayıs Pazar (YENİ BÖLÜM) izle

FOX TV Kefaret dizisi 27. bölüm canlı izle detayları belli oldu ve resmi olarak açıklandı. Kefaret 27. bölüm 23 Mayıs Pazar FOX canlı yayın olarak izlenebilecek. İzle Kefaret yeni bölümünde yaşanacak yeni gelişmeler bulunuyor. İzle Kefaret Pazar FOX 23 Mayıs Pazar büyük hayran kitlesine sahip Kefaret yayınlanıyor ve izleyici ile buluşuyor. Yeni bölüm Kefaret Fox TV ekranlarında izleyicisiyle bu hafta da Pazar günü buluşuyor. Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın başrol olduğu Kefaret 27. bölüm dizinin heyecanlı anlarını yansıtacak.

23 Mayıs 2021 11:17
Kefaret 27. bölüm 23 Mayıs Pazar (YENİ BÖLÜM) izle
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Kefaret FOXTV canlı yayın olarak 27. bölümü merakla vatandaşlara tarafından takip ediliyor. Canlı izle Kefaret dizisi son bölüm ile birlikte televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yeni bölümüyle Kefaret 2 Mayıs Pazar günü yayınlanıyor ve bu bölümde heyecanlı anlar izleyicilerin beğenisine sunulacak. 

Kefaret 27. bölüm 23 Mayıs 2021 Pazar tarihinde ve saat 20:00'de FoxTV'de yayınlanacak.

KEFARET 27. BÖLÜM İZLE FOX TV CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



KEFARET 27. BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep, Meltem'in çocuk yuvasında işe başlar. Ayşe, Sude'yi kaybetmenin acısıyla felç geçirir. Sinan, Tolga'yı Amerikan emniyet güçlerine teslim ettikten sonra Mehdi'nin adamları tarafından kaçırılır. Ahmet, Arzu'ya ulaşmaya çalışır.

KEFARET SON BÖLÜM ÖZET

Mahkeme Sude'nin vesayetini Selena'ya verir. Aile Sude'yi kaybetmenin şokuyla sarsılır. Ahmet, Arzu'yu bebeklerini doğurmak için ikna etmeye çalışır. Meltem, Alp'in ilgisini çekmek için birlikte bir tatil planı yapar. Münevver evlilik hayatına uyum sağlamaya çalışmakta ancak zorlanmaktadır.
KEFARET DİZİ KONUSU

Müzik öğretmeni Zeynep (Nurgül Yeşilçay) beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet( Yurdaer Okur) ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde herşeyini kaybetti.
Sinan komiser (Mert Fırat) Zeynep'i terk etmedi. Sinan Zeynep'e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu. Zeynep kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi. Sinan ile Zeynep el ele verip inatla her şeyi teker teker geri aldılar.



KEFARET YÖNETMENİ, SENARYOSUNU KİM YAZDI?

Tür: Dram
Yapim Şirketi: 25 Film
Yapimci: Koray Şahin & Fırat Parlak
Yönetmen: Mesude Erarslan
Senaryo: Mahinur Ergun & Melih Çam
Uygulayici Yapimcı: Arzu Ersan Deligöz
Müzisyen: Saki Çimen & Uğur Ateş
Görüntü Yönetmeni: Necmettin Akdeniz
Sanat Yönetmeni: Emİne İnan Yildir
Styling (Stil Danişmanı): Nilay Koçak Meral
Kostüm Sorumlusu: Özgen Ece Hendek

OYUNCU KADROSU KEFARET

Kefaret sizisi oyuncuları arasında Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur, Özge Özacar, Ege Kökenlİ, Efe Deprem, Mine Kılıç, Ayşegül Cengiz, Enis Yildiz, Ayberk Aladar, Tolga Güleç, Lavinya Ünlüer, Defne Günay, Umut Öztok, Nihan Durukan, Metin Yavuzoğlu, Göktan Oktay Göztepe bulunuyor.



KEFARET 27. BÖLÜM FULL İZLE NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Kefaret full 23 Mayıs 2021 Pazar günü 27. bölüm saat 20:00'de FOX TV'de yayınlanacak. Yeni bölüm gelişmeleri büyük merak uyandırdı. Dizide Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın oynadığı karakterlerin yakınlaştığı sahneler büyük ilgiyle merak ediliyor. Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın başrolünde oynadığı Kefaret dizisi yeni bölüm, son bölüm FOXTV yayınında canlı izle ile yayınlanıyor.

Dizinin yeni bölümünde yaşanan gelişmelerde 23 Mayıs Pazar Nurgül Yeşilçay ile Mert Fırat başrolde usta oyunculuklar sergiliyor ve Kefaret yani bölüm izle, Kefaret 27. bölüm izle seçenekleri bulunuyor.
KEFARET DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul'da çekimleri yapılan Kefaret dizisi Sarıyer gibi göl ve orman bölgelerinin yanı sıra Nişantaşı lüks semtlerde çekiliyor.

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