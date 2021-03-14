(KEFARET 17. BÖLÜM PAZAR FOX) İzle Kefaret FOX TV HD full kesintisiz

KEFARET 14 MART PAZAR FOX TV CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



Sinan'ın Sude'nin koruyucu babası olması için Zeynep ile evlenmesi ve çiftliğe yerleşmesi gerekmektedir. Ahmet, Arzu ile tutkulu bir birlikteliği sürdürürken Meltem kocasının ihanetini belgelemesi için bir dedektif tutar. Sinan, Cansu'yu kaçırılmadan önceki hayatını hatırlayabilmesi için geçmişinde bir yolculuğa çıkarmaya karar verir. Ahmet, Arzu'nun daha fazla suça bulaşmasını engellemek için Sinan ile iş birliği yapar. Tuttuğu dedektifin işini iyi yapmadığını düşünen Meltem harekete geçer ve bütün planları alt üst eder.

KEFARET FULL İZLE NE ZAMAN SAAT KAÇTA?



Kefaret full 14 Mart 2021 Pazar günü saat 20:00'de FOX TV'de yayınlanacak. Yeni bölüm gelişmeleri büyük merak uyandırdı. Dizide Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın oynadığı karakterlerin yakınlaştığı sahneler büyük ilgiyle merak ediliyor. Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın başrolünde oynadığı Kefaret dizisi yeni bölüm, son bölüm FOXTV yayınında canlı izle ile yayınlanıyor.





Dizinin yeni bölümünde yaşanan gelişmelerde 14 Mart Pazar Nurgül Yeşilçay ile Mert Fırat başrolde usta oyunculuklar sergiliyor ve Kefaret yani bölüm izle, Kefaret 17. bölüm izle seçenekleri bulunuyor.

KEFARET DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?



İstanbul'da çekimleri yapılan Kefaret dizisi Sarıyer gibi göl ve orman bölgelerinin yanı sıra Nişantaşı lüks semtlerde çekiliyor.



KEFARET ÖZETİ, KEFARET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Polis baskınını önceden haber alan Arzu kayıplara karışırken Ahmet, Sinan tarafından gözaltına alınıp emniyete götürülür. Sude yeni yuvasına alışmaya çalışırken Zeynep kızı geri alabilmek için hukuki bütün yolları denemeye karar verir ancak koruyucu anne olma başvurusu reddedilir. Emniyette Arzu'nun Cansu'yu yurt dışına kaçırma planları yaptığını öğrenen Ahmet çok öfkelenir. Arzu aşklarını doludizgin yaşadıklarını düşünürken Ahmet için geri sayım başlamıştır.



KEFARET SON BÖLÜM İZLE







Kefaret FOXTV canlı yayın olarak 17. bölümü merakla vatandaşlara tarafından takip ediliyor. Canlı izle Kefaret dizisi son bölüm ile birlikte televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yeni bölümüyle Kefaret 14 Mart Pazar günü yayınlanıyor ve bu bölümde heyecanlı anlar izleyicilerin beğenisine sunulacak. İzle 14 Mart 2021 Pazar yeni bölümünü izleyecek olan izleyiciler konusunda Kefaret yeni bölüm son bölüm izle, 14 Mart Pazar Canlı yayın Kefaret izle yeni, Nurgül Yeşilçay Mert Fırat canlı izle 14 Mart tarihinde ekranlarda. Kefaret son bölüm FOXTV detayları.Müzik öğretmeni Zeynep (Nurgül Yeşilçay) beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet( Yurdaer Okur) ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde herşeyini kaybetti.Sinan komiser (Mert Fırat) Zeynep'i terk etmedi. Sinan Zeynep'e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu. Zeynep kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi. Sinan ile Zeynep el ele verip inatla her şeyi teker teker geri aldılar.Dram25 FilmKoray Şahin & Fırat ParlakMesude ErarslanMahinur Ergun & Melih ÇamArzu Ersan DeligözSaki Çimen & Uğur Ateş: Necmettin AkdenizEmİne İnan YildirNilay Koçak MeralÖzgen Ece HendekKefaret sizisi oyuncuları arasında Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur, Özge Özacar, Ege Kökenlİ, Efe Deprem, Mine Kılıç, Ayşegül Cengiz, Enis Yildiz, Ayberk Aladar, Tolga Güleç, Lavinya Ünlüer, Defne Günay, Umut Öztok, Nihan Durukan, Metin Yavuzoğlu, Göktan Oktay Göztepe bulunuyor.