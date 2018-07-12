Kediyle kuşun büyük aşkı

Öyle seversin ki bazen, dokunmaya kıyamazsın... Kediyle kuşun arkadaşlığı herkesi çok şaşırtıyor!

12 Temmuz 2018 19:52
Kediyle kuşun büyük aşkı
Öyle seversin ki bazen, dokunmaya kıyamazsın... Kediyle kuşun arkadaşlığı herkesi çok şaşırtıyor!


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