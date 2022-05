Kediler Süt İçer Mi, Zararları Nelerdir?

Sarımsak ve soğan

Çiğ Yumurta

Çiğ Balık

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Şeker

Mantar

Tuz

Kemikli, kılçıklı besinler

Kafeinli Besinler

Süt

Ciğer

Üzüm ve Kuru Üzüm

Et ve Tavuk Ürünleri

Yumurta

Süt ve Süt Ürünleri

Bunun yanında haftada bir kez bir kaşıktan fazla olmama şartıyla ev yapımı yoğurt, laktozsuz süt ya da keçi sütü verilmesinde bir sakınca görülmemektedir. Peki, kedilere hangi besinler verilmemelidir? İşte merak edilen ayrıntılar!Neredeyse hepimiz kedilere bayılırız. Onları sahiplenir kendi çocuklarımız gibi görürüz. Bu nedenler çocuklarımız saydığımız kedilerimizi en iyi bakıma tabii tutarız. Onları besler, temizliklerini yaparız. Onların ihtiyaçlarını giderirken de çok dikkatli olmamız gereken bazı durumlar vardır. Özellikle tüketmemesi gereken bazı besinler bulunmaktadır. Bunlar;Sarımsak ve soğan her ne kadar bizler için lezzetli olsa da kediler için kansızlık sebebidir. Direkt olarak vermemenin yanında içinde bu besinlerin olduğu yemekleri de kedilerinize vermemelisiniz.Ölçülü pişmiş yumurta vermekte sakınca olmasa da çiğ yumurta kedilerin vitaminsiz kalmasına, bakteri kapmasına neden olur. Bu yüzden kedilere çiğ yumurta verilmesi önerilmez.Kediler, balıkları severler ancak çiğ olanları değil. Çiğ balık kedilerde parazit oluşmasına neden olmaktadırlar.Kediler şekerin tadını alamazlar. Bu yüzden yemezler de. Aynı zamanda obeziteye, diş kaybına, şeker hastalığına ve hatta çok ileri durumlarda görme kaybına bile neden olurlar.Mantar, kedilerin sağlığına önemli miktarda zarar verecek kadar zehir maddesi içerdiğinden kedilere verilmesi önerilmez.Fazlası hem bize zararlıdır hem de kedileriniz için zararlıdır. Elektrolit dengesizliğine neden olurlar. Bu da böbrek hastalıklarına neden olur.Kemiklerin ve kılçıkların bağırsaklara inene kadar, yutağa ve boğaza saplanabilmesi, bağırsakta takılı kalması ya da bağırsağı yırtması durumları görülebilir. Bu nedenle kemikli ve kılçıklı besinlerin verilmemesi gerekmektedir.Kafeinin sadece kahvede değil çay, çikolata, kola gibi yiyecek ve içeceklerde bulunmaktadır. Fazlasının kullanılması halinde çeşitli problemlere yol açmaktadır. Kalpte çarpıntı, kas spazmı, anksiyete gibi hastalıklara neden olmaktadır.Yazımızın ana konusu olan süt az önce bahsettiğimiz gibi içerdiği laktoz nedeniyle kedilere zarar vermektedir. Bu nedenle ya sütü su ile seyreltilmeli, laktozsuz süt verilmeli ya da keçi sütü verilmelidir.Sürekli ciğer tüketen kedilerin kemiklerinde lezyonlar oluşabilir, boyun bölgesine özellikle zarar verebilmektedir.Az miktarda verilmesi dahi kedilerde böbrek yetmezliğine neden olur. Bu yüzden kedilerinize üzüm ve kuru üzüm verilmesi önerilmez.Kedilerinize pişmiş kırmızı et, tavuk eti, hindi eti ve balık eti verebilmenizde sakınca yoktur. Bu besinleri pişirirken tuz, baharat, sarımsak, soğan kullanmamalısınız. Kırmızı et dışında diğer etleri haşlama ya da ızgarada pişirebilirsiniz.Yumurta pişirilirken haşlama yönteminin uygulanması kediniz için gayet yeterli miktarda protein ihtiyacı karşılayacaktır. Çiğ ya da az pişmiş yumurta sağlıklı değildir.Kediler için süt konusu biraz dikkat edilmesi gerekilen konudur. Laktozsuz, keçi sütü ya da su ile seyreltilerek kullanabilirsiniz. Bunun yanında kedilerinize yoğurt ve yağlı tuzlu olmaması şartıyla peynir verilmesinde sakınca yoktur.