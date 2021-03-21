Keçiörengücü'nün play-off inadı!

Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta mücadelesinde Keçiörengücü, deplasmanda Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti ve üst üste 2. galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Keçiörengücü'nün play-off inadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Mart 2021 17:54
Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta karşılaşmasında Akhisarspor, Keçiörengücü'nü konuk etti.

Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanan mücadele, Keçiörengücü'nün 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 66. ve 79. dakikalarda Emeka Eze attı. Akhisarspor'un tek sayısını ise 37. dakikada Delarge kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Keçiörengücü, 46 puanla 7. sırada yer aldı. 2 maç aradan sonra kaybeden Akhisarspor ise 25 puanla 16. sırada yer buldu.

Keçiörengücü, gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Akhisarspor ise deplasmanda Ankaraspor ile karşılaşacak.



SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.