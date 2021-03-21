Keçiörengücü'nün play-off inadı!

Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta karşılaşmasında Akhisarspor, Keçiörengücü'nü konuk etti.



Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanan mücadele, Keçiörengücü'nün 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 66. ve 79. dakikalarda Emeka Eze attı. Akhisarspor'un tek sayısını ise 37. dakikada Delarge kaydetti.



Bu sonucun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Keçiörengücü, 46 puanla 7. sırada yer aldı. 2 maç aradan sonra kaybeden Akhisarspor ise 25 puanla 16. sırada yer buldu.



Keçiörengücü, gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Akhisarspor ise deplasmanda Ankaraspor ile karşılaşacak.



