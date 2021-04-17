Keçiörengücü'ne play-off yolunda Tuzlaspor çelmesi

TFF 1. Lig'de 31. haftanın açılış maçında play-off iddiası süren iki ekip olan Ankara Keçiörengücü ve Tuzlaspor karşı karşıya geldi.



Aktepe Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi Tuzlaspor 1-0 kazandı.



Ligde son 5 maçta mağlubiyet alan Tuzlaspor'un galibiyet golünü 26. dakikada Ahmet Yazar kaydetti.



Bu karşılaşmanın ardından Tuzlaspor puanını 47'e yükseltti ve 49 puanı bulunan Keçiörengücü'nün bir altına, 8. sıraya yerleşti.



Gelecek hafta Keçiörengücü deplasmanda Balıkesirspor ile karşılaşacak. Tuzlaspor ise Adana Demirspor'u konuk edecek.



























