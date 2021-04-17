Keçiörengücü'ne play-off yolunda Tuzlaspor çelmesi

TFF 1. Lig'de 31. haftanın açılış maçında Tuzlaspor deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti ve 5 maçlık kötü seriye son verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Keçiörengücü'ne play-off yolunda Tuzlaspor çelmesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Nisan 2021 17:59
TFF 1. Lig'de 31. haftanın açılış maçında play-off iddiası süren iki ekip olan Ankara Keçiörengücü ve Tuzlaspor karşı karşıya geldi.

Aktepe Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi Tuzlaspor 1-0 kazandı.

Ligde son 5 maçta mağlubiyet alan Tuzlaspor'un galibiyet golünü 26. dakikada Ahmet Yazar kaydetti.

Bu karşılaşmanın ardından Tuzlaspor puanını 47'e yükseltti ve 49 puanı bulunan Keçiörengücü'nün bir altına, 8. sıraya yerleşti.

Gelecek hafta Keçiörengücü deplasmanda Balıkesirspor ile karşılaşacak. Tuzlaspor ise Adana Demirspor'u konuk edecek.





 

 

 

 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.