Keçiörengücü'nde hedef Süper Lig

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 10. hafta maçında evinde ağırlayacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarına başladı.



Kulübün Aktepe Stadı'nda bir bölümü basına açık yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken daha sonra Ankara Keçiörengüçlü futbolcular 5'e 2 pas çalışması yaptı. Taktik ağırlıklı bir idman yapan futbolcuların sonraki çalışmaları basına kapalı devam etti.



Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü İlker Püren, antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, hem Türk futboluna hem de Ankara futboluna değer katmak istediklerini belirterek, "Ankara Keçiörengücü Kulübü ligde hem yarışmacı, şampiyonluğa oynamış, kurumsal kimliğini çok kısa sürede tamamlamış, genç oyunculara çok fazla değer vermiş hem de Ankara futboluna fair play anlamında ve oynadıkları futbolla son derece değer katmıştır." diye konuştu.



Kendisinden önce Serkan Özbalta hocanın kulübe ve futbolculara çok büyük katkılarının olduğunu ifade eden İlker Püren, "Sistem üzerinde çok fazla kafa yoracak bir teknik adam ihtiyacı vardı. Biz de yıllardır Ankara ve Türk futbolunun içerisinde hizmet veriyoruz. Bizi kulübe davet ettiler biz de seve seve kabul ettik." dedi.



Püren, "Oynadığımız futbol üzerinden bir değerlendirme yapmak her kulübün harcı değil. Burada başkanımızla yaptığımız toplantılarda skor olarak bir şey konuşmuyoruz, sadece oyunumuzu nasıl geliştirebiliriz, daha pozitif nasıl futbol oynayabiliriz, genç oyuncularla birlikte başarıya nasıl gidebiliriz diye sürekli bir plan proje içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.



- "İlk 2'den bir üst lige çıkmak gibi hedefimizin peşindeyiz"



Altyapıyla ilgili de belli kararlar aldıklarını belirten Püren, "Şu anda her şey gayet yolunda gidiyor. Bir kaç hedefi birden götürüyoruz. Genç oyuncularımızda fırsat buluyor, onların gelişimiyle birlikte aynı zamanda play-off potasının içerisinde bulunmak eğer yapabiliyorsak ilk 2'den bir üst lige çıkmak gibi de hedefimizin peşindeyiz." şeklinde konuştu.



Süper Lig'den düşmenin kaldırılması sonrasında sezon başında bu ligin daha kolay geçeceğine yönelik bir kanının olduğunu belirten Püren şöyle devam etti:



"Görüyoruz ki bu fırsatı değerlendirmek isteyen 5-6 tane çok ciddi kulüp oldu. Tahmin ediyorum ki yıllık 40-50 milyon gibi bütçeleri bulan rakamlara transferler yapıldı. Böyle bir yapının içerisinde mütevazi ama düzenli bir kulüp yapısıyla birlikte mücadele etmek durumundayız. Tabii ki bu mücadele bizi çok fazla zorlamıyor da önemli olan kriter oyuncuların, teknik ekip ve yönetim bu kulübe bir aidiyet duygusu hissetmesi ve belirli bir sistem içerisinde oynamasıdır. Her hafta sahaya kazanmak için çıkan sonuna kadar mücadele eden bir takım görüntüsü veriyoruz. Bence geldiğimiz noktada daha fazla puanlar alabilirdik. Gelişim süreci içerisindeyiz. Hatalarımızı en aza indirgememiz lazım."



Püren, geçen seneye oranla daha kaliteli bir lig olduğunu belirterek, "Önümüzde Akhisar müsabakası var, Akhisarspor sezona belirli sıkıntılarla girmiş transfer yasağıyla boğuşmuş ancak geçen seneki kadrosunu büyük ölçüde korumuş bir takım. Oynadığı futbol ciddiye alınması gerekiyor. Rakip kim olursa olsun sahaya çıktığımızda kesinlikle kazanmak için terinin son damlasına kadar çıkacak bit takım hüviyetinde olacağız." dedi.



Ziraat Türkiye Kupası'na ilişkin de Püren, "Kupada Kocaelispor ile oynayacağız. Onlar da çok ciddi yatırımlar yaptılar. Lige şampiyonluk parolasıyla başladılar, kupada MKE Ankaragücü'nü elediler. Son derece ciddiye alınması gereken bir müsabaka. Takım hüviyetimiz gereği çıkıp her maçta bütün gücümüzü sahaya koymamamız gerekiyor. Kocaelispor maçını da ciddiye alıp elimizden geleni yapıp turla geçip daha sonrasında da bir sonraki müsabakaya konsantre olup oradan da puanlar alarak ligde üst sıraları zorlayan bir takım hüviyetinde olacağız." şeklinde konuştu.



Taraftarların olmazsa olmazları olduğunu belirten Püren, "Heyecanı yüksek agresif bir taraftarımız var. Belki sayıları 10 binleri bulmuyor, az ama etkili bir grup. Pandemiden önce burada takımlarını nasıl desteklediklerini biliyorum. İstikrarlı bir yapıyı ortaya koyduğumuzu düşünüyorum, çok fazla aceleci olmasınlar, hiç merak etmesinler biz doğru yoldayız. Ligin sonuna kadar hedefi yakalayan bir takım olacağız." değerlendirmesinde bulundu.