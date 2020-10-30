Keçiörengücü'nde bir test pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nde teknik heyetten bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Haber; AA
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Keçiörengücü'nde bir test pozitif çıktı
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30 Ekim 2020 20:25
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nde teknik heyetten bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. 

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TFF 1. Lig'in 8. haftasında İstanbulspor ile oynayacağımız müsabaka öncesinde uygulanan rutin Kovid-19 PCR testlerinde, teknik heyetimizden bir kişide pozitif sonuca rastlanmıştır. Antrenörümüz için gerekli izolasyon ve takip sürecine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı. 



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