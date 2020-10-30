Keçiörengücü'nde bir test pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nde teknik heyetten bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TFF 1. Lig'in 8. haftasında İstanbulspor ile oynayacağımız müsabaka öncesinde uygulanan rutin Kovid-19 PCR testlerinde, teknik heyetimizden bir kişide pozitif sonuca rastlanmıştır. Antrenörümüz için gerekli izolasyon ve takip sürecine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.



