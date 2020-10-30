Keçiörengücü'nde bir test pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nde teknik heyetten bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TFF 1. Lig'in 8. haftasında İstanbulspor ile oynayacağımız müsabaka öncesinde uygulanan rutin Kovid-19 PCR testlerinde, teknik heyetimizden bir kişide pozitif sonuca rastlanmıştır. Antrenörümüz için gerekli izolasyon ve takip sürecine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TFF 1. Lig'in 8. haftasında İstanbulspor ile oynayacağımız müsabaka öncesinde uygulanan rutin Kovid-19 PCR testlerinde, teknik heyetimizden bir kişide pozitif sonuca rastlanmıştır. Antrenörümüz için gerekli izolasyon ve takip sürecine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.