Keçiörengücü'nde bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Haber; AA
Keçiörengücü'nde bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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19 Ekim 2020 20:04
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yarın oynanacak Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı öncesinde Ankara Keçiörengücü'nde, futbolcular, teknik heyet ve personele yapılan Kovid-19 test sonucunda, bir futbolcunun testi pozitif çıktı." denildi.



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