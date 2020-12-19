Keçiörengücü zirveye tutundu

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında Aydeniz Et Balıkesirspor'u ağırladı.
Ligde şampiyonluk hesapları yapan Ankara Keçiörengücü, son 4 maçında galibiyet yüzü göremeyen Balıkesirspor'u 2-1 mağlup etti ve zirve yarşına tutundu.
Mücadelede gol perdesini 31. dakikada Keçiörengücülü Cem Ekinci açtı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünğüyle tamamlanırken Balıkesirspor'da Antonio Mrsic, kazandıkları penaltıyı 53. dakikada gole çevirdi ve skoru 1-1'e getirdi. Ankara ekibinin galibiyeti getiren golü ise 81. dakikada Süleyman Olgun'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte 27 puana ulaşan Keçiörengücü liderliğe otururken, 15 puanda kalan Balıkesirspor ise 11. sırada yer aldı.
Ligde şampiyonluk hesapları yapan Ankara Keçiörengücü, son 4 maçında galibiyet yüzü göremeyen Balıkesirspor'u 2-1 mağlup etti ve zirve yarşına tutundu.
Mücadelede gol perdesini 31. dakikada Keçiörengücülü Cem Ekinci açtı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünğüyle tamamlanırken Balıkesirspor'da Antonio Mrsic, kazandıkları penaltıyı 53. dakikada gole çevirdi ve skoru 1-1'e getirdi. Ankara ekibinin galibiyeti getiren golü ise 81. dakikada Süleyman Olgun'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte 27 puana ulaşan Keçiörengücü liderliğe otururken, 15 puanda kalan Balıkesirspor ise 11. sırada yer aldı.