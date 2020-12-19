Keçiörengücü zirveye tutundu

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında Aydeniz Et Balıkesirspor'u ağırladı.



Ligde şampiyonluk hesapları yapan Ankara Keçiörengücü, son 4 maçında galibiyet yüzü göremeyen Balıkesirspor'u 2-1 mağlup etti ve zirve yarşına tutundu.



Mücadelede gol perdesini 31. dakikada Keçiörengücülü Cem Ekinci açtı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünğüyle tamamlanırken Balıkesirspor'da Antonio Mrsic, kazandıkları penaltıyı 53. dakikada gole çevirdi ve skoru 1-1'e getirdi. Ankara ekibinin galibiyeti getiren golü ise 81. dakikada Süleyman Olgun'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte 27 puana ulaşan Keçiörengücü liderliğe otururken, 15 puanda kalan Balıkesirspor ise 11. sırada yer aldı.



