Keçiörengücü yeni transferi açıkladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, İranlı forvet Ali Babaei'yi renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Keçiörengücü yeni transferi açıkladı
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24 Ağustos 2022 21:17
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, İranlı futbolcu Ali Babaei ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz, 2001 doğumlu İranlı forvet oyuncusu Ali Babaei ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştır. Ali'ye, kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

 

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